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柯基求爸陪演「護食遊戲」　見手靠近秒怒吼：碰屁啊！

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寵物小組／綜合報導

哪來這麼愛演的汪星人啊！日本這隻無厘頭的柯基「Chikuwa」擁有一個謎樣的興趣，每當牠心血來潮，就會要爸爸陪牠玩「護食遊戲」，上一秒還笑著要把拔伸手摸摸牠的飼料，下秒卻突然像是狗格分裂一樣，對著主人的手怒吠護食，不斷重複的戲碼讓爸爸也好無奈，但是為了討毛孩歡心只能照做。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柯基求爸陪演「護食遊戲」見手靠近秒怒吼：碰屁啊。（圖／推特＠chikuwa20140325授權提供）

▲柯基不斷要爸爸碰牠的飼料。（圖／推特＠chikuwa20140325授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

日本推特用戶＠chikuwa20140325日前PO出這段影片，搞怪的Chikuwa這天坐在飼料碗前，用期待渴望的小眼神看著把拔，同時用鼻子推推他的手肘，示意要主人「搶劫」，沒想到爸爸照做後，卻馬上被毛孩憤怒狂吠，一連串讓人不解的戲碼，卻讓Chikuwa非常開心，堅持要主人一再陪演。

▲柯基求爸陪演「護食遊戲」見手靠近秒怒吼：碰屁啊。（圖／推特＠chikuwa20140325授權提供）

▲下一秒卻又爆氣對著爸爸的手怒吠護食。

影片上傳至推特後，吸引了255萬次觀看數，網友看了也全笑翻表示，「真的會笑死XDD」、「有一種興趣，叫做護食」、「分裂柯基」、「爸爸趕快搶我飼料...你搶屁啊！」、「主人好無奈哈哈哈」、「被搶過的才好吃」、「超派」、「抖M柯基」、「根本是在訓練爸爸」、「第一次看到有這種嗜好XD」、「我只是想兇你而已沒有別的意思」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 柯基護食吃飯飼料

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