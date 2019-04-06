領養隔天又遭棄！4年後「憂鬱症→萌店柴」還交了男友

▲萌柴曾在領養隔天又遭棄養。（圖／「蔬皮肚皮 Super Duper」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

不是你不好，只是沒有遇到對的人。苗栗竹南假日之森一間餐酒館有隻超萌的柴店長「99（奈奈）」，牠溫和愛笑的模樣非常討喜，但是不說絕對不會知道，其實99曾兩度遭到棄養，才剛從收容所被領養出來，沒想到隔天又離家出走，幸好牠遇到了現在的主人，給了牠一個有愛的家，可愛的99甚至還交了個男友呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主Libby Ho表示，2014年9月9日那天，一隻瘦瘦的柴犬自己跑進了她在高雄開的餐廳，看起來非常飢餓，於是她準備了食物，但狗狗防備心很重、又怕又兇，直到柴柴慢慢卸下心防後，Libby Ho帶牠到醫院掃晶片，才發現這隻汪汪才剛在9月1日從壽山收容所被領養，沒想到才過了一天，牠卻再度沒了主人。

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▲才剛被領養回家，柴柴又自己離家出走。

與前飼主聯絡上後，對方表示，「不要被牠的外表給騙了。」宣稱這隻柴犬其實很兇，領養後的隔天，男友帶牠出去散步，沒想到狗狗卻直接跑走不見。此外，前飼主得知毛孩走丟似乎一點也不著急，說自己人在台南，不方便馬上到高雄接狗，因此Libby Ho告知對方可以幫忙中途幾天，他們約定在一週後碰面，怎料到了見面那天，這隻柴柴一看到對方，馬上嚇得拔腿逃跑，Libby Ho看著狗狗的反應不太對勁，於是表明了願意接手飼養的意願，同時為阿柴取名為「99」，紀念著他們相遇的那天。

▲4年前他們相遇的那天，就是9月9日。

99來到家裡的初期，Libby Ho發現牠只要看到人抬腳，或是拿起雨傘，就會下意識地閃避，因此她猜想可能是以前曾被「體罰」過。99剛開始和一般的寵物犬不太一樣，牠就像貓一樣很有自己的個性，不想理的時候，無論怎麼叫牠也沒用，也許就是因為這樣，才不討以前飼主的歡心吧。

事實上，99還曾罹患了憂鬱症，在牠剛到新家時，背部出現了對等份掉毛的現象，皮膚也多了許多黑斑，原本Libby Ho還以為只是在戶外跑跳感染了皮膚病，沒想到醫生診斷說是憂鬱症，偶爾99還會自己偷偷跑到湖邊獨自眺望，淒涼的背影讓馬麻好心疼，也因此決定要給牠更多的愛，陪牠一起走出傷痛。

▲99當時罹患了憂鬱症，身上出現黑斑還掉毛。

▲只要有愛，毛孩就會變可愛。

童年陰影極深的99，可能是怕又再一次被丟掉，只要Libby Ho走個3步，牠就一定會緊緊跟在後頭，直到確定媽媽到定點，牠才會坐下幫忙顧門、保護主人。現在的牠不僅擁有了一個溫暖的家，99甚至還交了一個老大男友，原本相殺互咬的兩汪，意外變成了看到對方會眼冒愛心的小倆口，如今99已經不再是那個沒有人愛的浪柴，也希望牠可以這樣一直幸福下去！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲在馬麻的陪伴下，99才漸漸走出童年陰影。

▲柴：謝謝馬麻給了我滿滿的愛，我也會好好愛你♥

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