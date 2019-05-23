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網流傳「熊熊會爆炸」是真的！　奴才PO案發現場照證實

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▲網友流傳熊熊會爆炸。（圖／網友林惠真授權提供）

▲這次是貓貓爆炸了......（圖／網友林惠真授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

家裡的娃娃是真的會自己爆炸！網友林惠真這天下午睡了一覺醒來，走到客廳時差點嚇壞，發現家裡的傑克羅素梗犬「胖糖」身邊，竟躺著毛孩最愛的加菲貓娃娃以及「滿地棉花」，這一刻飼主才了解到，原來網路上流傳的「熊熊會爆炸」是真的。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻無奈地笑道，「當天我在午睡，牠的加菲貓就爆炸了，整間客廳都棉花...結果牠一直叫我起來看（收拾）。」其實這隻加菲貓是胖糖最愛的玩具，雖然自己體型比娃娃還小，但不管去哪都一定會叼著對方一起，就連睡覺也要靠著它才行，沒想到胖糖會把娃娃咬破，甚至還狂挖棉花亂甩。

請繼續往下閱讀...

▲網友流傳熊熊會爆炸。（圖／網友林惠真授權提供）

▲加菲貓就這樣和胖糖說再見了。

▲網友流傳熊熊會爆炸。（圖／網友林惠真授權提供）

▲胖糖連睡覺也得和加菲貓窩在一起。

直到馬麻將破掉的加菲貓收到陽台後，胖糖似乎突然清醒了，發現那是牠最愛的夥伴，因此不斷對著媽咪唉唉叫，要求主人還牠娃娃，像個任性的小朋友一樣。媽媽還透露，胖糖是個非常無厘頭的孩子，為了吃肉肉無所不用其極，會從家裡咬出各種東西和馬麻交換，有時候甚至還會拿「衛生紙換肉肉」，讓人哭笑不得。

▲網友流傳熊熊會爆炸。（圖／網友林惠真授權提供）

▲汪：我的加菲貓只有我能欺負！

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑歪表示，「真的會爆炸的」、「是熊熊壞壞自己爆炸～哈哈」、「胖糖沒事吧～～熊熊真的會自爆，胖糖要小心喲」、「沒關係姨姨再買一個給你」、「趕快叫阿目給你肉乾壓驚」、「好無辜哦～」、「胖糖超可愛！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲網友流傳熊熊會爆炸。（圖／網友林惠真授權提供）

▲「媽，這張衛生紙跟你換一包肉乾好嗎？」

▲網友流傳熊熊會爆炸。（圖／網友林惠真授權提供）

▲可愛無厘頭的胖糖擁有許多粉絲。

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關鍵字： 傑克羅素梗犬熊熊爆炸娃娃

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