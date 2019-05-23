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影／博美犬「養在樹下」...連3次走丟慘遭咬死　飼主回應網怒了

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寵物小組／採訪報導

高雄楠梓德惠路在22日下午，有1隻米黃色博美犬疑似被狗群咬傷，脖子和臀部傷重見血，躺在馬路上奄奄一息，善心人士見狀後，立即將狗狗抱起直奔醫院，但牠仍因負傷過重在晚間不幸離世。據網友及飼主的回覆表示，這隻名為「阿肥」的小狗一直以來都被「養在樹下」，且已經3度走失，如今卻再也回不了家了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲博美犬3度走失最終被狗咬死，飼主宣稱狗狗養樹下自己撞開狗籠衝出。（圖／網友邱小姐、賴小姐提供）

▲博美犬3度走失最終不幸被狗群咬死。（圖／網友賴小姐提供）

▲博美犬3度走失最終被狗咬死，飼主宣稱狗狗養樹下自己撞開狗籠衝出。（圖／網友邱小姐、賴小姐提供）

請繼續往下閱讀...

▲阿肥第3次出現在臉書協尋文上。

愛狗人士邱小姐表示，自己曾於1月份在鳳山區五甲路撿到阿肥，由於狗狗少了1隻耳朵的特徵非常明顯，所以一眼就能認出是同隻博美犬；當時帶著阿肥掃了3家晶片才找到飼主，透過電話得知對方已經將狗狗交由友人詹先生接手飼養，因此邱小姐便好心地將狗狗載到詹先生工作的地方，沒想到4個月後，她又在臉書上看到阿肥的協尋文。

▲博美犬3度走失最終被狗咬死，飼主宣稱狗狗養樹下自己撞開狗籠衝出。（圖／網友邱小姐、賴小姐提供）

▲阿肥一月時才走失一次被送回，21日卻又再度被撿到。

邱小姐23日透露，「前晚在臉書上看到有一隻少一耳的博美狗在找主人，因為跟我當初撿到的一樣少一耳，所以我有特別注意，但那篇文有留言說主人帶回家了。」沒想到22日晚間卻又在另一則貼文中，看見同一隻狗狗三度找主人，且走丟的阿肥竟在搶救後宣告不治，甚至到最後一刻仍連繫不上主人，讓眾多關注該案件的愛狗人士非常心痛氣憤。

臉書的貼文一PO出後，邱小姐立即詢問當初聯繫她的詹先生，但對方卻改口表示狗狗是朋友的，要她直接聯繫另一位顏先生，甚至氣憤地說道，「我跟他沒聯絡了，請你找他吧！」聽到這樣的回答讓邱小姐非常憤慨。

▲博美犬3度走失最終被狗咬死，飼主宣稱狗狗養樹下自己撞開狗籠衝出。（圖／網友邱小姐、賴小姐提供）

▲飼主宣稱養在樹下的狗狗是自己撞開狗籠跑掉。（圖／網友邱小姐提供）

隨後顏姓飼主立即在貼文下方留言現身說法，他無奈表示，自己並無惡意棄養，一直以來都是因家裡室內太悶，怕狗狗會不小心被熱死，所以將阿肥養在樹下，幾次的走失都是因狗狗自己撞開狗籠跑掉，才會出現在別的地方，發現阿肥走失的當下也有立即尋找，「出事我很無奈也很傷心！狗狗的事我有做後續處理，明天回去帶狗狗。」

▲博美犬3度走失最終被狗咬死，飼主宣稱狗狗養樹下自己撞開狗籠衝出。（圖／網友邱小姐、賴小姐提供）

▲顏姓飼主在臉書貼文現身說法。

不過，這樣的說法似乎不被網友接受，有人認為飼主的行為可能涉及不當飼養，對此，高雄市動保處向《ETtoday寵物雲》表示，目前已主動與陳情人取得聯繫了解案情，如經查證屬違反動保法行為，將依法裁罰行為人。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲博美犬3度走失最終被狗咬死，飼主宣稱狗狗養樹下自己撞開狗籠衝出。（圖／網友邱小姐、賴小姐提供）

▲網友認為飼主不當飼養犬隻。

關鍵字： 博美犬樹下狗籠走失高雄市動保處

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