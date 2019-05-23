溪水暴漲！台中金母橋下4犬受困沙洲　「救援與否」引網戰

▲台中旱溪金母橋下4犬受困沙洲。（圖／台中市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

近期連日大雨導致溪水暴漲，23日早上位於台中市旱溪金母橋下，有居民行經發現數隻流浪犬受困沙洲上，立即拍下照片後到臉書社團求援，不過因為當時水勢過於湍急，且水位不斷升高，救援的難度非常大，因此也引發網友激烈討論，有人認為再不救狗可能導致悲劇，但人們也不希望人員為了救狗而冒著生命危險。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

台中市動物保護防疫處表示，動保人員獲報後立即於上午到場關切，雖然基於保護動物的原則必須救狗，不過當時因動保人員裝備有限，沙洲與沿岸也有一段距離，無法直接越過湍急的溪流救援，冒然行事很可能導致人員也身處危險之中，為避免狀況越來越糟，只好等到水位稍退，或是再向其他專業單位求援。

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▲若救援人員冒然行事，可能也會導致自己身處危險。

善心居民將相關資訊PO至臉書社團後，引發愛狗網友熱烈討論，許多人認為浪犬情況非常危急，若不及時想辦法將狗狗救出，可能會導致浪汪被淹死；但也有人表示，雖然狗狗受困沙洲有危險，但不能因此讓人們也跟著冒險，若不幸有意外發生，可能讓情況越來越糟，甚至要出動更多人力救人。

動保處人員下午5時許向《ETtoday寵物雲》表示，動保人員與附近居民今日都在周邊隨時觀察狗狗動向，也確認4犬的精神與體力一直都保持正常，中午雨停了之後，旱溪水位漸漸退去，因此4隻狗狗陸續自行離開沙洲順利脫困，浪犬們平安無虞，結束了這場驚魂記，也感謝所有善心人士的協助與關心。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲目前4犬已經順利脫困。