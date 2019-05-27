咬爆沙發被訓話　戲精貴賓自帶「悲情摔」...威嚴爸1秒笑噴

寵物小組／綜合報導

本屆金馬獎得主非你莫屬！網友Miyu Ÿou家中有隻超愛演的貴賓犬「烏米」，這天爸媽一起床發現毛孩又把沙發咬破了一個洞，因此把牠找來訓了一頓，沒想到烏米不但瘋狂裝傻賣萌，甚至來個超綜藝的「悲情摔」，直接倒在把拔手臂上，讓家人超傻眼，但威嚴的爸爸也因此嘴角失守，在毛孩面前忍不住笑噴！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這天早上爸媽起床後，發現家裡的沙發竟再度出現了一個洞，一氣之下立馬要兇手過來對質，嚴肅的爸爸對著烏米訓話了一番，但牠似乎毫無悔意，反而滿臉無辜地閃避把拔的眼神，用盡所有力氣裝傻裝沒事，雖然如此，但牠卻依然逃不了被指責的事實，於是牠最後乾脆使出大絕，直接自帶「悲情摔」倒在爸爸手上，手手還不忘搭著對方賣萌，讓爸媽都忍不住笑出來，怒氣1秒內消失。

請繼續往下閱讀...

▲汪：我都跌倒了，可以原諒我嗎把拔～（圖／有點毛毛的／網友Miyu Ÿou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

馬麻在臉書社團「有點毛毛的」PO出影片無奈笑說，「拔拔訓話他竟然裝傻裝笨裝呆之外還自帶悲情摔！害我們兩個一秒笑場，一秒忘記生氣，請問烏米這是學的什麼巫術！？」網友看了紛紛笑回，「本來悲情，但綜藝摔讓我笑死」、「愛的糊弄術」、「狗狗被唸都會各種套路欸」、「沙發自已破了一個洞的，不是烏咪ㄉ錯」、「完全沒輒」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼更多精采影音