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跟汪睡會生「狗臉孩」？　她花1年多對抗「長輩觀念」

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▲跟汪睡會生「狗臉孩」？她花1年多對抗「長輩觀念」。（圖／網友家綺授權提供）

▲飼主家中養兩隻狗被長輩反對。（圖／網友家綺授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

老一輩的人總是對養狗充滿著各種迷信觀念，屏東網友家綺養了1隻狐狸犬「鹿比」與1隻黑柯基「Oreo」，但其實從她養狗前到前一陣子，家裡不時在為狗狗鬧家庭革命，長輩一直認為狗身上有很多細菌，若是跟狗睡在一起吸到毛，以後生的小孩就會全身毛長得像狗，飼主花了1年多的時間，才終於讓家人慢慢接受毛孩。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

剛開始帶鹿比回阿公阿嬤家時，經常被不停碎唸「狗細菌很多、不要跟狗睡在一起」，而他們也總是和狗狗保持距離。直到有一天，阿嬤的姐妹到家裡作客，一看到鹿比便笑著稱讚，「這隻狗怎麼這麼白啦！水噹噹的，白拋拋。」沒想到隔天阿嬤竟然開口問孫女，「這隻狗叫什麼名字？」從那天開始，家綺便常常撞見阿嬤抱著鹿比跳舞。

請繼續往下閱讀...

▲跟汪睡會生「狗臉孩」？她花1年多對抗「長輩觀念」。（圖／網友家綺授權提供）

▲她一年多前養了鹿比，近期又帶了Oreo回家。

原以為長輩們已經接受了養狗這件事，殊不知日前家綺帶了隻第2隻狗回家時，竟讓阿公阿嬤更加反對憤怒，他們認為2隻狗會形成「哭」字，可能會為家裡帶來不幸，甚至在孫女生日當天，打電話和她吵架，不僅希望她把狗送走，甚至要她好好規劃未來，讓家綺又氣又無奈，花了好多時間和阿嬤解釋，才終於讓阿嬤放下心來，不再提起這些事。

▲跟汪睡會生「狗臉孩」？她花1年多對抗「長輩觀念」。（圖／網友家綺授權提供）

▲這麼可愛怎麼捨得趕出去啦！

家綺表示，雖然目前長輩看似還沒完全接受Oreo，但其實她知道老人家只是迷信嘴硬，「阿公阿嬤家後面有流浪貓，他們也是嘴巴唸一唸，其實還是會養，然後還會唸說，養這麼久怎麼都不親人。」她知道他們心裡其實是不討厭的，只是因為一直以來的刻板印象所致，相信未來他們也能慢慢了解毛小孩的好，接受並認同牠們也能是家庭的一份子。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲跟汪睡會生「狗臉孩」？她花1年多對抗「長輩觀念」。（圖／網友家綺授權提供）

▲相信毛孩們的萌樣會慢慢融化阿公阿嬤的！

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關鍵字： 汪汪柯基狐狸犬長輩觀念養狗迷信

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