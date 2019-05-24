叫不來的貓「3個字」征服！　爽歪臉像被「絲襪套頭」

▲三個字讓叫不來的貓現身。（圖／有點毛毛的／網友劉恩寧提供，下同）

寵物小組／綜合報導

對於傲嬌的主子就得「對症下藥」！網友劉恩寧家中有隻虎斑貓「圈圈」非常有個性，不管媽媽怎麼叫，牠就是不肯乖乖出現，於是奴才只好使出大絕，拿出牠熱愛的梳毛器大喊「梳毛毛」，圈圈一聽到這三個字後，立馬現身要馬麻幫牠服務，甚至露出一副爽到不行的表情，醜度直逼「絲襪套頭」！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻在臉書社團「有點毛毛的」PO出影片並無奈寫下，「叫不來的貓，喊梳毛毛就衝第一。」傲嬌的圈圈和大多數的貓咪一樣，即使家人叫破喉嚨，牠們也會裝作沒聽到，繼續做自己的事，但是圈圈卻被馬麻發現有個弱點關鍵字，便是「梳毛毛」，只要一聽到這3個字，就會興奮地衝上前，還會不計形象地露出享受的臉，讓家人笑壞！

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▲喵：臭奴才又在破壞朕形象！

影片上傳至臉書後，網友看了全笑翻表示，「爽的讓人想巴蕊XD」、「表情好像頑皮豹」、「每隻貓都有不同的怪癖」、「小口罩好可愛」、「這支梳子有拉皮作用」、「蘇湖到翻白眼」、「銷～～～～魂」、「別人家的貓就是愛梳毛」、「眼皮都要被拉開了，直接開眼頭」、「阿～～鬆塊！！！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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