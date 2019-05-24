萌貴賓去1趟美容院「焦糖麻糬→無毛臘腸」　網：確定沒抱錯？

▲真的是同一隻狗狗嗎......（圖／網友陳祥授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

還以為要上演八點檔的狗血劇了！新北市網友陳祥家中有隻圓滾滾的紅貴賓「波比」，沒想到前陣子帶牠到寵物美容剃毛時，得知狗狗毛髮打結太嚴重，必須要「剃光處理」，怎料毛孩完成造型後，爸爸差點認不出來，變得像隻細長的臘腸犬一樣，就連眼尖的網友也認為鼻子長得不太一樣，「確定沒有抱錯隻嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

把拔陳祥無奈表示，先前因為天氣漸漸變熱，想說帶毛孩去修剪一下毛髮，殊不知波比的毛打結得太嚴重，美容師建議全部剃掉會比較好，沒想到當爸爸去接回的時候差點認不出自家孩子，他在臉書社團「有點毛毛的」欲哭無淚地寫下，「怎麼頭毛嚕掉了，都快認不得了，我可愛的波比什麼時候才會回來。」

請繼續往下閱讀...

▲確認過眼神，是同一隻紅貴賓沒錯XD

不過，其實波比自己一點感覺都沒有，剃完了快一個月，也從沒因此出現任何異狀，就連主人開玩笑和牠說「你好醜」，牠也依然無感，就連牠的狗女兒「Q比」看見老爸變這樣也沒有任何反應，2汪就像是什麼都沒發生過一樣，唯獨主人自己在一旁懷念以前圓滾滾的萌孩。

▲波比（左）的女兒Q比（右）也剃過貴賓頭。

這2張比對照片PO至臉書社團後，網友紛紛笑回，「你確定抱對狗嗎？」、「怎麼感覺不同隻，黑鼻跟粉鼻」、「只想對右圖說......你是誰」、「怎麼感覺是貴賓與臘腸」、「根本換了一隻狗好可愛」，但爸爸笑說，其實有毛的照片是牠幾年前「顏值巔峰」時拍攝的，加上角度和亮度不一樣，才會感覺有點差距，確定沒有抱錯毛孩啦！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲波比剃毛前整隻圓滾滾像顆麻糬一樣超可愛！

▼更多精采影音