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車行公告欄寫上「請勿餵狗」　沒人敢違反...背後原因超暖！

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▲車行公告欄寫上「請勿餵狗」沒人敢違反...背後原因超暖！（圖／網友Hsiu-fen Hsieh授權提供）

▲車行公告欄要求大家別餵狗（圖／網友Hsiu-fen Hsieh授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

新竹市的網友Hsiu-fen Hsieh家中經營電器行，某天她突然發現隔壁的計程車行公告欄上，竟嚴格禁止大家餵狗，仔細一看，原來是要大家避免餵她家的柯基犬「九妹」吃鹹食啦！由於狗狗年紀大了患有腎臟病，為了控制牠的病情，只好叮嚀鄰居好友不要給毛孩亂吃，沒想到貼心的車行竟把這當成公告事項寫在白板上。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲車行公告欄寫上「請勿餵狗」沒人敢違反...背後原因超暖！（圖／網友Hsiu-fen Hsieh授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲其實是因為隔壁的柯基「九妹」患有腎臟病，才禁止牠吃人類的食物。

13歲的九妹因為年紀大了，白天大多都待在店裡睡覺，但是奇妙的是，只要一到午飯或晚飯時間，牠就會自動醒來，然後默默地往店門口移動，準備到隔壁「監督」司機大哥們吃飯，如果碰巧遇到店門沒開，牠就會蠢蠢欲動地在門邊守著，直到有客人開門進來後，再從門縫偷溜到隔壁去。

▲車行公告欄寫上「請勿餵狗」沒人敢違反...背後原因超暖！（圖／網友Hsiu-fen Hsieh授權提供）

▲「還有多久時間才要吃午餐啊......」

從3個月大就從繁殖場被救出來的九妹，在家裡附近一帶是個小明星，以前隔壁的司機總是看牠可愛，就不斷請牠吃好吃的，沒想到卻因為攝取太多不必要的食品添加物，導致身體不適，甚至罹患了腎臟病，住院住了好幾次，數度快要撐不下去，因此家人開始嚴格控制牠的飲食，也提醒鄰居好友不要讓牠吃人類的食物，避免造成狗狗的身體負擔。

▲車行公告欄寫上「請勿餵狗」沒人敢違反...背後原因超暖！（圖／網友Hsiu-fen Hsieh授權提供）

▲九妹從3個月大就被救出來，現在已經13歲了。

不過，九妹即使討不到美食，還是堅持要每天到隔壁監督大家吃飯，「只要我們在店裡找不到牠，第一直覺就是去隔壁找，十之八九都是在隔壁！」一旦發現九妹消失了，就代表吃飯時間到了，完全就像個活體鬧鐘一樣，讓馬麻笑牠，「臉皮是什麼東西能吃嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲車行公告欄寫上「請勿餵狗」沒人敢違反...背後原因超暖！（圖／網友Hsiu-fen Hsieh授權提供）

▲九妹：偶要去找司機伯伯啦！

▲車行公告欄寫上「請勿餵狗」沒人敢違反...背後原因超暖！（圖／網友Hsiu-fen Hsieh授權提供）

▲九妹名言：「能坐就不想走。」懶惰狗生更上一層樓。

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關鍵字： 柯基車行公告欄餵狗腎臟病

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