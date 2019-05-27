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舔毛舔到隔壁去！　傻橘「突然沒知覺」嚇呆：我舔到誰了

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寵物小組／採訪報導

原來我舔的不是自己啊！台北市大安區這隻橘貓「阿喵」是個神經大條的小傻貓，每當牠靜下來幫自己舔毛整理時，就會忍不住閉眼享受整個過程。這天牠一如往常坐在沙發上幫自己舔毛，隔壁坐著牠的兄弟「阿咪」，沒想到阿喵舔一舔卻不小心「舔到隔壁」，直到牠發現自己沒有知覺時，才驚覺自己舔錯了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲橘貓舔毛舔到隔壁貓。（圖／網友Lin Yu Xiu授權提供）

▲橘貓舔毛舔到隔壁貓，發現時嚇到傻眼。（圖／網友Lin Yu Xiu授權提供，下同）

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▲橘貓舔毛舔到隔壁貓。（圖／網友Lin Yu Xiu授權提供）

▲2喵經常窩在一起睡覺。

馬麻Lin Yu Xiu笑說，阿喵的個性懶洋洋的，又有點神經質，每次舔的時候都會習慣性地閉眼睛，導致常常莫名其妙舔錯，不僅這次舔到了旁邊的阿咪，就連主人坐在旁邊時，也會不小心舔到她，但是當阿喵發現自己舔錯的瞬間，就會馬上抬頭尷尬傻住，接著滿臉問號地觀望四周，超呆萌的模樣讓媽媽忍不住拿起手機錄下。

▲橘貓舔毛舔到隔壁貓。（圖／網友Lin Yu Xiu授權提供）

▲阿喵總是做出許多讓人不解的行為。

▲橘貓舔毛舔到隔壁貓。（圖／網友Lin Yu Xiu授權提供）

▲阿喵不只舔毛會舔到相同花色的兄弟身上，還會舔到媽媽XD。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑壞表示，「牠的反應好好笑」、「嗯，好像舔錯了」、「哈哈哈哈哈」、「太可愛了」；不僅如此，媽媽還透露，阿喵每次玩紅外線都會激動地發出「嘎嘎」聲，逗趣搞笑的樣子也讓牠成為家人的開心果。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲橘貓舔毛舔到隔壁貓。（圖／網友Lin Yu Xiu授權提供）

▲睡著後就像天使一樣啊！

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關鍵字： 橘貓喵喵舔毛

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