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黑狗遭「塑膠袋套頭、膠帶綑綁」致死！　遺體竟被當垃圾丟棄

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▲黑狗遭綑綁致死。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

▲黑狗頭部遭塑膠袋綑綁致死。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供，下同）

寵物小組／綜合報導

高雄市三民區驚傳虐殺狗案！27日上午高雄市關懷流浪動物協會接獲民眾通報，1隻黑狗遭封箱膠帶牢牢綑綁四肢，被丟棄在大順陸橋附近，還通知環保局到場以「廢棄物」名義收走，協會理事長王小華偕同志工立即到場查看，發現狗狗原來不只四肢被綁，甚至連頭部都被塑膠袋套起，用膠帶一圈一圈綑綁悶死，最後遺體還被直接丟進垃圾場，讓王小華心痛怒批。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲黑狗遭綑綁致死。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

請繼續往下閱讀...

▲王小華在垃圾堆裡找到黑狗屍體。

一早獲報後，王小華與志工立刻趕到現場找尋黑狗屍體，卻發現狗狗已經被環保局帶離，於是他們一間一間詢問，終於在三民東區清潔隊裡的垃圾堆找到犬隻，疑似遭虐殺致死的狗狗被用黑色垃圾袋裝起，直到王小華打開一看，才發現黑狗死狀比通報人形容的還要慘烈，不僅四肢被緊緊纏住，就連頭部也全被塑膠袋與膠帶牢牢綑著，疑似活活被悶死。

▲黑狗遭綑綁致死。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

▲黑狗不僅四肢遭牢牢綁住，就連頭部也被緊緊纏繞。

王小華與志工見狀後，心痛地泣不成聲，要求警方還給枉死的狗狗一個公道，而他們也研判狗狗應該離世不久，身體還未呈現僵硬狀態，塑膠袋也微微透出血水，於是兩人馬上載著狗狗返回案發現場向警局與動保處報案，警方初步蒐證後，相關人員也先行將黑狗身上的膠帶剪開，還給牠原本該有的自由，而後犬隻遺體也交由警方保管，暫時移至動保處存放，並展開進一步調查。

▲黑狗遭綑綁致死。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

▲黑狗疑似因想掙脫導致嘴巴流血。

對此，動保處向《ETtoday寵物雲》表示，目前警方已經採證完畢，也調閱了案發現場的監視器釐清案情中，而犬隻雖未掃出晶片，但是從脖子上的項圈研判應為有主狗，行為人涉嫌虐待動物致死，若行為屬實，將依據動保法違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲黑狗遭綑綁致死。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

▲相關人員先行將狗狗身上膠帶剪開。

▲黑狗遭綑綁致死。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

▲目前警方已展開深入調查。

▼高雄市關懷流浪動物協會全程直播

關鍵字： 黑狗塑膠袋膠帶虐狗虐殺高雄市動保處大順陸橋清潔隊

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