連你也中毒！　黃狗「吸貓」吸到皺鼻...狂聞46秒停不了

寵物小組／採訪報導

這架勢一看就是癮君子啊！住在高雄市內門區的米克斯黃狗「來福」是個超級貓控，熱愛「吸貓」的牠，只要看到家裡的貓咪們閒著躺在院子裡，就會忍不住上前吸個幾口，不斷把臉塞到喵喵的脖子上狂聞，瞧牠一臉享受的模樣，不說還以為貓咪身上可能擦了「汪薄荷」呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲米克斯「來福」狂吸貓46秒。（圖／網友林瑞隆授權提供，下同）

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把拔林瑞隆家裡養了多隻狗狗與貓咪，全數都是救援浪浪而來的，毛孩們感情都非常好，即使是貓狗之間，也常常能看到彼此抱在一起的畫面。來福在小的時候就被爸爸撿回家，個性溫馴惜福的牠總是不讓家人擔心，但牠卻有個超級怪癖就是特愛吸貓，只要被牠盯上了，不乖乖給吸個兩口的話，牠絕對不會輕易罷休。

▲只要被來福逮到機會，就一定得吸上兩口。

▲家裡的貓狗感情都非常好，常常抱在一起。

這天家中的橘貓躺在院子裡做日光浴，卻不小心被來福看見，因此牠立馬上前要求對方讓牠過過乾癮，沒想到卻熱情地朝著貓咪脖子狂吸，還數度用力到皺起鼻子閉眼享受，發出像是吸吮奶嘴的聲音，把喵喵整個側面都深聞了將近46秒還停不下來，讓爸爸不禁笑壞，趕緊拿起手機錄下這搞笑的一幕！

▲汪：這氣味真是銷魂啊～

▲家裡的貓狗就像親生兄弟姐妹一樣。

影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了全笑翻表示，「我懂狗狗的心情」、「Pro級的」、「又一個吸貓中毒的......」、「這個沒救了，一看就知道是癮君子」、「比人類專業」、「笑死表情還超陶醉」、「吸就算了，還啃欸XD」、「吸貓還硬幫人家抓癢哈哈哈」、「連狗狗都臣服了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲這位汪先生，可以矜持一點嗎，竟然笑成這樣！

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