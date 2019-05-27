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3顆「吐司屁股」搖臀巡邏...廁所房間折返跑　媽：已經15分鐘了

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寵物小組／綜合報導

好想知道狗狗的腦袋裡在想什麼！網友張小琦家中3隻柯基有個共同怪癖，就是牠們每天都必須在家裡巡邏個上百回才行，這天馬麻將牠們重複進出廁所的影片拍下，只見3顆「吐司屁股」進了廁所又出來，出了廁所又進去，來來回回超過15分鐘，讓媽媽超無言，看不懂毛孩們到底在搞什麼鬼！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲3柯基來回巡邏廁所15分鐘。（圖／有點毛毛的／網友張小琦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲3柯基來回巡邏廁所超過15分鐘。（圖／有點毛毛的／網友張小琦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

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馬麻張小琦在臉書社團「有點毛毛的」無奈寫下，「誰能告訴我廁所到底有什麼好玩的？？？他們已經這樣來來回回15分鐘了，有誰家的毛孩也會這樣巡邏的嗎？？？」影片中可以看到，3隻呆萌的柯基在房間與廁所間無限次折返跑，卻什麼都沒做，只是來回跑來跑去爭相巡邏，但牠們卻因此玩得不意樂乎，甚至重複一樣的動作超過15分鐘。

▲3柯基來回巡邏廁所15分鐘。（圖／有點毛毛的／網友張小琦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲毛孩的行為總是讓人不解XD

影片上傳至臉書後，網友紛紛被無厘頭的柯基們笑壞，在底下留言表示，「裡面有妳不知道的秘密～」、「某種儀式嗎XD」、「應該有藏私房錢」、「那個吐司屁股」、「看他們走來走去好可愛」、「廁所對寵物都有一種莫名的吸引力」、「門後有東西吧」、「牠們在運動吧XD」、「自得其樂」、「裡面一定有不可告人的秘密」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 柯基屁股巡邏廁所房間折返跑

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拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

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