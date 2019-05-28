致命雷聲！4歲黑柴被嚇到「7樓墜地身亡」　金曲歌后目擊現場

▲4歲黑柴意外從7樓墜樓。（圖／台北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

台北市中山區發生一起家犬墜樓案！27日晚間6時左右，在新生北路二段有隻4歲的黑柴從7樓住宅墜落，落地瞬間當場死亡，此時金曲台語歌后李婭莎正好路過，上前關心得知幾分鐘前樓上傳來巨大聲響，接著就看到1隻狗狗墜樓，1男1女飼主當時在家中找不到愛犬，沒想到下樓後卻撞見這場悲劇發生。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

當晚李婭莎路過該路段時，發現幾個人圍著1隻躺在地上一動也不動的小黑柴，走近詢問後，得知狗狗幾分鐘前突然從該棟大樓掉下來，同行的朋友立即拜託管理員調閱監視器，發現黑柴約是5點55分時墜樓，且死亡同時，還伴隨著脫肛的現象，熱心民眾馬上協助報案處理，警方也隨即到場調查。

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▲歌手李婭莎正好經過目擊現場。（圖／翻攝自李婭莎-sasha臉書）

動保處表示，據了解，當時飼主正好剛回到家，卻在家裡找不到狗狗，於是準備下樓到住家附近尋找，才發現民眾圍觀的正是他們的愛犬。警方與動保人員到飼主家中查看飼養環境，得知黑柴通常都在客廳活動，平常主人有打開紗窗的習慣，而當天突然下起大雷雨，推測可能是突如其來的雷聲，讓狗狗嚇得驚慌失措，因此在慌亂中不小心推開紗窗，接著從鐵欄杆的縫隙墜落。

4歲的黑柴體型偏小，墜樓後頭骨斷裂、出現脫肛現象當場死亡，地面上也有狗爪掙扎的痕跡，根據種種跡象，警方研判此案非人為純屬意外，而動保處也指出，每年在雷雨季節時，都會接獲類似的案件發生，家犬自己推開門窗的機會不無可能，加上巨大聲響容易造成狗狗恐慌，因此飼主須多加注意家中的安全措施，以免釀成悲劇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）