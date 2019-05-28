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曾嫌狗臭反對養！　阿嬤如今「睡狗床、搶餵狗」神打臉

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▲曾反對養狗的阿嬤睡在狗床。（圖／臉書粉專「豬與熊的搗忙日常」授權提供）

▲不是說討厭狗的體味嗎XD。（圖／臉書粉專「豬與熊的搗忙日常」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

曾說討厭貓狗的長輩總是在飼養後被自己打臉！台中網友Penny Yang的媽媽從前一直是個堅決反對孩子養狗的人，極度討厭狗狗身上的體味，沒想到當毛孩進了家門之後一切都變了！狗狗的阿嬤不僅常常搶著餵食、不時拿起手機偷拍毛孩，甚至曾被抓包她和汪星人一起「睡在狗床上」，讓飼主超傻眼！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

「媽媽不喜歡狗的體味，也覺得牠們會亂大小便、破壞家具，又愛纏著人。」Penny Yang從小就懷抱一個養狗夢，但礙於媽媽的反對，雖然家裡養了3隻貓，但養狗的計畫十幾年間都沒有實現，直到後來她和媽媽商量，決定申請成為導盲犬寄養家庭，如此一來，不僅沒有調皮狗狗的狀況，也可以滿足養狗的夢。

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▲曾反對養狗的阿嬤睡在狗床。（圖／臉書粉專「豬與熊的搗忙日常」授權提供）

▲討厭狗的阿嬤已經成功被收服了。

▲曾反對養狗的阿嬤睡在狗床。（圖／臉書粉專「豬與熊的搗忙日常」授權提供）

▲家裡現在的狗狗「熊熊」與「Becky」。

陸續來到家中的導盲犬們因為受過訓練的關係，每隻都非常乖巧聽話，加上飼主天天照著清潔SOP實行，因此狗狗身上完全沒有體味，沒想到阿嬤就此慢慢愛上狗了。快滿8個月大的歐告「Becky」從1個半月時就來到家裡，是飼主第1次照顧導盲幼犬，雖然比成犬還要難照顧，也多了更多要注意的細節，阿嬤更是常常在嘴裡碎唸，但她仍耐心地協助教育小狗。

通常導盲犬大約滿1歲就得回去工作，也代表著Becky11月左右就必須離開家裡，因此Penny Yang便向媽媽提出「再養1隻」的要求，而這一次不是導盲犬，是真的寵物。米克斯「熊熊」來到家裡後，馬上和Becky打成一片，才認識第一天就一起窩在床上睡覺，同時牠也是阿嬤的心肝寶貝，不管阿嬤走到哪，牠就跟到哪。

▲曾反對養狗的阿嬤睡在狗床。（圖／臉書粉專「豬與熊的搗忙日常」授權提供）

▲熊熊才來第一天就和Becky相親相愛。

▲曾反對養狗的阿嬤睡在狗床。（圖／臉書粉專「豬與熊的搗忙日常」授權提供）

▲2汪連阿嬤摺衣服也要在旁邊守護著。

不僅如此，以前嫌狗臭的阿嬤，卻開始和狗狗形影不離，Penny Yang無奈表示，「她開始會搶著要餵牠們，還規定放假都要給她餵；從一開始我死拖活拖帶她出門跟狗狗玩，到現在自己跟我說要帶牠們出門；回家也是東西都還沒放下就先抱著牠們親。」已經完完全全變成一個全職狗奴才了！

▲曾反對養狗的阿嬤睡在狗床。（圖／臉書粉專「豬與熊的搗忙日常」授權提供）

▲「這是我們的阿嬤，你沒有哈哈～」

▲曾反對養狗的阿嬤睡在狗床。（圖／臉書粉專「豬與熊的搗忙日常」授權提供）

▲熊熊不管阿嬤走到哪，牠就跟到哪。

對於媽媽這樣偏心狗狗的行為，Penny Yang笑說，「我失寵得很開心！」雖然媽媽和她說話的語氣不及對毛孩溫柔的十分之一，出門在外也堅持要牽著金孫享受3人世界，但她很慶幸媽媽不僅接受了狗狗，甚至對牠們百般疼愛，視為家人看待，這樣的畫面對Penny Yang來說，可以說是最大最幸福的禮物了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲曾反對養狗的阿嬤睡在狗床。（圖／臉書粉專「豬與熊的搗忙日常」授權提供）

▲偷拍技巧一流的寵孫阿嬤！

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關鍵字： 汪汪導盲犬米克斯養狗阿嬤

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