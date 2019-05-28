10點還不起床？　奴才被黑道喵「暴打討早餐」：我到底養了啥

▲奴才賴床被主子暴打。（圖／翻攝自抖音「28463338」，下同）

寵物小組／綜合報導

這年頭奴才地位直線降低。大陸網友在抖音APP用戶「28463338」分享了一段影片，這天早上主人還賴在被窩裡不肯起床，沒想到家裡的貓咪見狀後，二話不說上前一陣暴打，委屈的奴才只能用棉被蓋著保護自己，遇到這麼派的黑道喵，卻也只能拍拍自己安慰一下，她無奈地哭訴，「我到底養了什麼？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

許多貓奴早上可能是被主子踏踏醒來，或是因為被注視而醒，甚至有些是被早安吻親醒，但是這隻暴力喵卻和別人不一樣，只要奴才沒有準時起來幫牠準備早餐，就會氣噗噗地把主人打醒，還帶著一臉黑道老大逞凶鬥狠的表情，害得奴才只能默默用手摀住自己的臉，深怕一不小心就被抓花。

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這則影片上傳至抖音後，吸引了19萬人次觀看，也紛紛被轉貼至各大社群網站，網友紛紛在底下留言笑回，「抖音混得最慘的貓主人」、「你個呆瓜，就知道睡覺不陪人玩」、「貓：呆子！起床！呆子！起床！」、「臭小子，快起來服侍我，快點」、「找不到沙袋拿你練練手」、「我打、我打、我打打打」、「我餓了，你知道？」、「睡什麼睡起來陪老子嗨」、「第一次見貓打人」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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