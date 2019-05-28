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媽靠牆90度抬腿　轉頭一看...喵皇「四腳朝天」偷學她！

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寵物小組／採訪報導

原來工讀生也想美腿！住在新北市板橋區的網友林子涵，這天晚上躺在床上抬腿玩手機，抬著抬著卻發現家裡的貓咪「瓦力」突然變安靜了，於是她不以為意地轉頭一看，竟發現喵喵默默地躺在她身邊，甚至維持「四腳朝天」的姿勢，彷彿是在偷學媽媽抬腿的樣子，讓主人不禁笑噴直呼，「學屁啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪學馬麻抬腿。（圖／網友林子涵授權提供）

▲馬麻轉頭發現貓咪學她抬腿。（圖／網友林子涵授權提供，下同）

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當天馬麻帶著疲憊的身軀下班回家，躺上床後邊玩手機邊抬腿，這時她驚覺瓦力突然變得好安靜，於是想轉頭看看毛孩在做什麼，沒想到正當她將脖子往右邊轉，就看到喵喵把腿抬在半空中，呈現四腳朝天的平躺姿勢，而瓦力發現媽媽偷拍後，甚至露出一臉生無可戀的表情，讓馬麻感到無奈的同時不禁笑翻。

▲貓咪學馬麻抬腿。（圖／網友林子涵授權提供）

▲喵：要抬腿幹嘛不揪我啦！

▲貓咪學馬麻抬腿。（圖／網友林子涵授權提供）

▲瓦力平常睡覺會堅持要睡在枕頭上。

飼主將影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」並表示，「安靜的時候都最出乎意料之外。」而網友看了也紛紛笑回，「重點是，牠也在看你」、「學人精耶哈好笑」、「姿勢已經很搞笑了，結果眼神更有戲」、「啊啊啊啊主子好可愛」、「牠也想瘦腿」、「人家也要做抬腿變水水，喵～」、「一起抬比較有伴」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪學馬麻抬腿。（圖／網友林子涵授權提供）

▲瓦力討摸的方式，就是一直盯著直到你摸牠為止。

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關鍵字： 喵喵虎斑貓抬腿

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