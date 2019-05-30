4迷你法鬥睡翻粉紅小推車　1汪1種睡姿超崩壞...呼吸還卡節拍

▲迷你法鬥睡翻在粉紅推車裡。（圖／翻攝自抖音「V_13990652950」，下同）

寵物小組／綜合報導

毛孩們小時候睡著的模樣就像天使！大陸網友在抖音APP用戶「V_13990652950」分享了一段影片，家中這4隻法鬥睡著後，被主人放置在粉紅色的玩具手推車裡，沒想到牠們睡著睡著，竟開始找出最適合自己的獨特睡姿，有的抱著娃娃趴在車裡，有的卻四腳朝天睡到嘴開開，超崩壞的呆萌模樣讓網友笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲右邊的小朋友，你也太沒形象了吧！

飼主的頻道名為「只會吃喝拉撒的法鬥」，日前家裡的2法鬥生了6隻新生兒，孩子們一個比一個還要嬌小可愛，因此每天看著這些法鬥寶寶的逗趣日常，也成了主人的樂趣之一。還小的法鬥寶寶們天天不是吃就是睡，當飼主將汪汪們一個個放進推車裡時，牠們熟睡得毫不知情，大剌剌地攤在車子上，還擺出各種奇妙的姿勢比怪，甚至呼吸還不小心跟上節拍呢！

▲小法鬥配粉紅色真是太療癒啦～

影片上傳至抖音後，3天內就吸引了3萬人次觀看，網友紛紛在底下笑回，「法鬥界的F4」、「媽呀受不了了，爆炸萌」、「呼吸都卡節奏的，一看就是有文藝氣息的牛」、「我喜歡第二隻的睡姿」、「好萌我全要了！」、「這也太可愛了吧」、「用男朋友可以換幾個」、「睡得跟我老婆一樣」、「深夜的酒造成的」、「嘿嘿我可以推走嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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