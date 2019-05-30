花蓮夜市驚見「活體動物套圈圈」　兔子、刺蝟關籠內無水無食

▲花蓮驚見活體動物套圈圈。（圖／網友陳先生授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

夜市裡套圈圈的贈品豐富讓人眼花撩亂，但花蓮竟傳出有攤販將「活體動物」也當成遊客的狙擊目標！陳姓網友日前PO出花蓮某攤販的照片，攤位前放置了數個裝有兔子、刺蝟等小動物的籠子，但是籠內不僅沒有設置踏墊，甚至連水和飼料都沒有，不時還得承受外來的鏗鏘敲打聲，讓人質疑是否涉及虐待動物。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

陳姓網友在臉書社團「台灣動保社團」PO出照片表示，友人於清明連假到花蓮旅遊時，意外在星巴克貨櫃屋旁發現攤販竟正大光明「套動物」，幾隻小兔子和刺蝟被關在籠子裡，身邊沒有任何飲水及食物，腳下也沒有踏墊支撐，小動物們就這樣在攤位上，變成人們的投射目標，夜市裡的吵雜聲及圈圈碰撞籠子的聲音，把牠們嚇得躲在籠子角落，但牠們卻怎麼樣也逃不出商人的手裡。

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▲手無寸鐵的兔子只能乖乖待在籠子成為人們的狙擊目標。

對此，陳姓網友透露，當時得知該攤販每天都會流動到不同夜市擺攤，也曾通報過花蓮縣動植物防疫所，但是一個多月來，防疫所僅以「找不到攤販」做回覆，因此他才將相關資訊分享至臉書社團，希望有更多人能夠協助尋找，並幫助小動物們脫離苦難，而透過網友們提供資訊，目前也大致上掌握了對方一週的流動地點。

30日上午，防疫所向《ETtoday寵物雲》表示，先前確實有接獲陳情人通報，所內人員也立即對此案做後續處理，曾到陳情人所指出的貨櫃屋旁找尋，但當時沒有找到該攤販，因此事後也有向陳情人回報狀況；不過，因該攤位屬於流動式攤販，加上所內人員分配有限，可能需要一些時間，但防疫所絕對會追查到底，若該攤販有違法行為屬實，也將會依據動保法處置。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）