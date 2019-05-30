ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

IG眨眼遊戲才到第2關　美短「大臉亂入鏡頭」...她秒慘叫

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳靜／採訪報導

近期火紅的眨眼遊戲「Flying Face」連喵星人都搶著玩？台中網友Mindy Yo這天晚上全副武裝，特地把瀏海夾起來準備挑戰最高紀錄，沒想到才剛打開遊戲玩到第2關，家裡的美國短毛貓「Pocky」就立馬跳上來亂入鏡頭，整個臉把畫面塞好塞滿，害得遊戲角色直接墜地，讓馬麻不禁大聲慘叫，最後直接氣得不玩了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲美短喵亂入主人玩眨眼遊戲。（圖／網友Mindy Yo授權提供）

▲美短喵亂入主人玩眨眼遊戲。（圖／網友Mindy Yo授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

馬麻無奈表示，當天晚上她在卸妝前把瀏海夾起來，想說這樣能讓手機更容易偵測到眼睛，下定決心要創下最高紀錄，沒想到才過了不到10秒，Pocky就馬上亂入，擋在鏡頭前一步也不想離開，不僅讓媽媽破紀錄失敗，也讓她玩遊戲的興致全失，最後乾脆關掉遊戲不玩了。

▲美短喵亂入主人玩眨眼遊戲。（圖／網友Mindy Yo授權提供）

▲喵：人家也想玩眨眼遊戲啦～

平時馬麻只要坐上化妝台，就會順手拿零食給主子吃，「所以牠可能以為我要給牠零食了才會上來，但是牠從來都不會擠到鏡頭前面，所以就是標準來亂的，牠直接把鏡頭整個擋住，不然牠也幫我眨個眼，結果牠就鼻孔直接往鏡頭擠下去，我認真慘叫。」Pocky超故意的舉動讓媽媽無言。

▲美短喵亂入主人玩眨眼遊戲。（圖／網友Mindy Yo授權提供）

▲Pocky平常都會默默待在馬麻身邊，但是擠鏡頭是第一次！

▲美短喵亂入主人玩眨眼遊戲。（圖／網友Mindy Yo授權提供）

▲Pocky：鼻要看電視啦，看看我嘛～

1歲的Pocky是Mindy Yo從寵物店領養的毛孩，其實牠當初在店裡是隻「賣相不好」的貓咪，一直被放置於角落的牠原本是非賣品，不僅毛色較深、紋路也較不明顯，相較於一般美短並不是那麼地漂亮，不過，Mindy Yo卻覺得和牠特別投緣，於是詢問老闆能否讓她抱一下，沒想到Pocky就這樣安心地躺在腿上窩著，老闆也被他們一見如故的畫面感動，便破例讓她直接領養。

▲美短喵亂入主人玩眨眼遊戲。（圖／網友Mindy Yo授權提供）

▲小時候明明也超級可愛啊！

「Pocky完全不怕生，對陌生人比對自己主人還要好。」馬麻無奈笑說，只要有朋友來家裡住，牠就會馬上翻臉不認主人，窩在朋友身邊睡覺，甚至還會瘋狂撒嬌，完全沒把奴才放在眼裡；不僅如此，牠還是個超級貪吃的喵喵，對人類的食物很感興趣，只要看到有人手上拿吃的，就會忍不住在一旁默默流口水，模樣超呆萌！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲美短喵亂入主人玩眨眼遊戲。（圖／網友Mindy Yo授權提供）

▲貪吃的Pocky只要看到主人拿食物，就會猛盯著流口水。

▲美短喵亂入主人玩眨眼遊戲。（圖／網友Mindy Yo授權提供）

▲「奴才妳真的捨得我餓瘦嗎？」

▼更多精采影音

關鍵字： 喵喵美短IG眨眼遊戲FlyingFace

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／致命雷聲！4歲黑柴被嚇到「7樓墜地身亡」　金曲..

曾嫌狗臭反對養！　阿嬤如今「睡狗床、搶餵狗」神打臉

10點還不起床？　奴才被黑道喵「暴打討早餐」：我到..

海豹橘貓「搔到癢點」　爽到變唐老鴨狂碎嘴...家人..

媽靠牆90度抬腿　轉頭一看...喵皇「四腳朝天」偷..

黑狗遭「塑膠袋套頭、膠帶綑綁」致死！　遺體竟被當垃..

舔毛舔到隔壁去！　傻橘「突然沒知覺」嚇呆：我舔到誰..

連你也中毒！　黃狗「吸貓」吸到皺鼻...狂聞46秒..

3顆「吐司屁股」搖臀巡邏...廁所房間折返跑　媽：..

咬爆沙發被訓話　戲精貴賓自帶「悲情摔」...威嚴爸..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

訓練握手手...妹「一臉懵」偷瞄　柴哥一旁示範：跟..

汪化身「金毛獅王」彈跳飛撲！　奴才一把接住大放甜蜜..

首「嗅」建功！11月大警犬出動 狂搖尾巴揪毒蟲....

照了縮小燈？網購XXL雨衣 哈士奇穿上秒變披肩網友..

曾極力反對...轉眼成專業貓奴 嬤「雙掌齊下」幫金..

簡易5材料輕鬆做粽子貓草包 讓貓主子瘋狂到無法自拔..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

汪「睡覺忘收舌頭」被捏　皺眉＋大鼻孔怒瞪：拉屁啦？

我怎麼在這裡？狐狸瞪眼卡垃圾桶　「嘴邊肉」阻礙救援

IG眨眼遊戲才到第2關　美短「大臉亂入鏡頭」.....

汪被綁柱子棄養　身邊留最悲傷紙條「房東不給養狗」

出遊買紀念品…卻看上要被安樂死的狗　20分鐘後變1..

都是黑色的！鴨子和歐告譜出跨物種羅曼史　每天抱著睡

真狗版《麻雀變鳳凰》！浪汪街頭吃垃圾維生　爆肌男神..

歐告正值青春期！被唸2句背對駕駛「女友嘔氣」　爸嘆..

本汪上電視？呆萌狗趴桌盯螢幕「問號歪頭」...萌暈..

口蹄疫1年內0疫情！動保處加強採血監測　豬肉有望外..

做臉妹妹壽險300萬遠高於國人平均5倍　因為磊山林..

2019高校畢業歌票選／武陵高中《舵》

2019高校畢業歌票選／和平高中《李白鴿鴿の奇幻旅..

2019高校畢業歌票選／青年高中《憨仔》

2019高校畢業歌票選／高雄女中《走吧》

2019高校畢業歌票選／屏東女中《寄•念》

關鍵開幹／高雄水門案 韓疑遭監聽有內幕？

汪「睡覺忘收舌頭」被捏　皺眉＋大鼻孔怒瞪：拉屁啦？

2019高校畢業歌票選／南光高中《DREAMER》

2019高校畢業歌票選／南大附中《獨特》

寵物動物熱門新聞

10年來最大尾！211台斤龍膽..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

小貓路邊等他　只好機車杯架載回

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

伯嘴硬拒養貓　不到1年家裡多8..

10點還在睡？奴才被喵暴打討早..

登山客遇碰瓷貓　牠爬起緊追臥倒

貼宣傳單找屁孩　網看完笑翻

非洲野狗被獅叼嘴裡「影帝級裝死..

讀者迴響

熱門新聞

10年來最大尾！211台斤龍膽..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

小貓路邊等他　只好機車杯架載回

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

伯嘴硬拒養貓　不到1年家裡多8..

10點還在睡？奴才被喵暴打討早..

登山客遇碰瓷貓　牠爬起緊追臥倒

貼宣傳單找屁孩　網看完笑翻

非洲野狗被獅叼嘴裡「影帝級裝死..

發生虐貓？路上驚見完整橘貓尾巴

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

訓練握手手...妹「一臉懵」偷瞄　柴哥一旁示範：跟著我做不會錯

汪化身「金毛獅王」彈跳飛撲！　奴才一把接住大放甜蜜閃光彈

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面