IG眨眼遊戲才到第2關　美短「大臉亂入鏡頭」...她秒慘叫

記者陳靜／採訪報導

近期火紅的眨眼遊戲「Flying Face」連喵星人都搶著玩？台中網友Mindy Yo這天晚上全副武裝，特地把瀏海夾起來準備挑戰最高紀錄，沒想到才剛打開遊戲玩到第2關，家裡的美國短毛貓「Pocky」就立馬跳上來亂入鏡頭，整個臉把畫面塞好塞滿，害得遊戲角色直接墜地，讓馬麻不禁大聲慘叫，最後直接氣得不玩了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲美短喵亂入主人玩眨眼遊戲。（圖／網友Mindy Yo授權提供，下同）

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馬麻無奈表示，當天晚上她在卸妝前把瀏海夾起來，想說這樣能讓手機更容易偵測到眼睛，下定決心要創下最高紀錄，沒想到才過了不到10秒，Pocky就馬上亂入，擋在鏡頭前一步也不想離開，不僅讓媽媽破紀錄失敗，也讓她玩遊戲的興致全失，最後乾脆關掉遊戲不玩了。

▲喵：人家也想玩眨眼遊戲啦～

平時馬麻只要坐上化妝台，就會順手拿零食給主子吃，「所以牠可能以為我要給牠零食了才會上來，但是牠從來都不會擠到鏡頭前面，所以就是標準來亂的，牠直接把鏡頭整個擋住，不然牠也幫我眨個眼，結果牠就鼻孔直接往鏡頭擠下去，我認真慘叫。」Pocky超故意的舉動讓媽媽無言。

▲Pocky平常都會默默待在馬麻身邊，但是擠鏡頭是第一次！

▲Pocky：鼻要看電視啦，看看我嘛～

1歲的Pocky是Mindy Yo從寵物店領養的毛孩，其實牠當初在店裡是隻「賣相不好」的貓咪，一直被放置於角落的牠原本是非賣品，不僅毛色較深、紋路也較不明顯，相較於一般美短並不是那麼地漂亮，不過，Mindy Yo卻覺得和牠特別投緣，於是詢問老闆能否讓她抱一下，沒想到Pocky就這樣安心地躺在腿上窩著，老闆也被他們一見如故的畫面感動，便破例讓她直接領養。

▲小時候明明也超級可愛啊！

「Pocky完全不怕生，對陌生人比對自己主人還要好。」馬麻無奈笑說，只要有朋友來家裡住，牠就會馬上翻臉不認主人，窩在朋友身邊睡覺，甚至還會瘋狂撒嬌，完全沒把奴才放在眼裡；不僅如此，牠還是個超級貪吃的喵喵，對人類的食物很感興趣，只要看到有人手上拿吃的，就會忍不住在一旁默默流口水，模樣超呆萌！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲貪吃的Pocky只要看到主人拿食物，就會猛盯著流口水。

▲「奴才妳真的捨得我餓瘦嗎？」

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