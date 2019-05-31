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一早轉身「老公換人當」　牠調包本尊躺隔壁...還自己蓋棉被

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▲米克斯調包老公。（圖／網友葉小花授權提供）

▲馬麻身邊的老公換「汪」當了。（圖／網友葉小花授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

把媽媽的正牌老公交出來！新竹市網友葉小花這天早上睡醒後一轉身，發現原本睡在自己身邊的老公突然被調包了，而且床上躺著的竟然是一隻自以為是人的工讀狗「小妹」，牠端正地側躺在枕頭上面對馬麻，棉被還蓋好蓋滿睡得香甜，熟練的姿勢讓人不禁懷疑是不是臨演亂入，就連媽媽看了也笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

快滿2歲的小妹是個有嚴重戀父情節的小屁孩，每天晚上都堅持要卡在爸媽中間睡覺，讓馬麻無奈哭訴，「領養了牠之後，我跟老公再也沒有抱著睡覺了，中間都要卡著牠，偏偏牠習慣睡枕頭，一定要睡我們中間。」小妹是個揚名四海的超級小三，不過也因為牠個性脾氣非常好，家人都拿牠沒轍。

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▲米克斯調包老公。（圖／網友葉小花授權提供）

▲小妹每天都堅持要窩在爸媽中間睡覺。

▲米克斯調包老公。（圖／網友葉小花授權提供）

▲小妹睡覺都必須躺著枕頭才行。

每天早上7點爸爸起床後，小妹就會默默鑽進把拔睡覺的位置「裝老公」，因此在床上看見小妹出現已經不稀奇，但那天牠卻突然睡得特別端正，還自己把被子蓋到脖子，甚至離媽媽非常近，害她翻個身就看到「一顆狗頭」瞬間嚇壞，就像是老公突然換了人當一樣，不說還以為真的是個累壞的工讀生啊！

▲米克斯調包老公。（圖／網友葉小花授權提供）

▲每天都在「裝老公」的小妹。

▲米克斯調包老公。（圖／網友葉小花授權提供）

▲「奴才起床了還不去準備早餐？」

影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了紛紛笑翻表示，「可以接寢具代言了XD」、「老公變成狗」、「那個枕頭的曲線符合他...」、「太好笑了哈哈哈哈哈哈哈」、「脖子很修長，躺這枕頭還真剛好欸！」、「叫工讀生出來」、「別把老公吵醒XD」、「親一下看會不會變回老公」、「老公使用新忍術─狗遁」、「現在不跟阿公睡了？」、「假鬼假怪XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯調包老公。（圖／網友葉小花授權提供）

▲小妹和姐姐小白曾因顧阿公睡覺爆紅。

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關鍵字： 汪汪米克斯老公枕邊人睡覺棉被

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