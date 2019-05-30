幼柴死守電視「緊盯林正英」　唯愛殭屍片媽笑：像爸爸

寵物小組／綜合報導

原來你也是林正英的粉絲！網友陳大米家中有隻可愛的白柴「太郎」，飼主PO出牠小時候的影片至臉書社團，一家人目擊太郎竟對電視上的殭屍片超有興趣，牠專注地坐在電視機前，視線一秒都沒有移開，緊緊盯著殭屍界的最大剋星─林正英，超認真的模樣讓馬麻笑壞直呼，「果然像爸爸！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻在臉書社團「有點毛毛的」PO出影片並笑說，「回顧太郎小時候，原來從小就是電視兒童一枚。」畫面中的太郎緊緊盯著電視裡播出的《新暫時停止呼吸》，不管媽媽在一旁怎麼叫牠，牠仍然只顧著看自己的電影，完全忽視馬麻的聲音，就連把拔也笑說，「你看牠好像真的看得懂一樣！」擬人化的舉止讓人笑翻！

請繼續往下閱讀...

▲電視兒童柴愛看殭屍片緊盯林正英。（圖／有點毛毛的／網友陳大米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

同時媽媽也不斷提醒牠「眼睛會近視」，要牠坐後面一點，沒想到太郎真的默默地往後挪了好幾步，聰明又呆萌的模樣讓網友紛紛笑回，「也太專心XD」、「喜歡看殭屍片喔！太可愛了」、「太近了會近視啦XD」、「所以看得懂嗎」、「看電視的樣子好可愛」、「文才連狗都愛看XD」、「師父，哇沙米好吃嗎」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼更多精采影音