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韓國旅遊照竟「多1顆頭」　網友放大愣3秒：天啊好毛...

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▲韓國旅遊照多一顆頭。（圖／網友Judy Chan Moon授權提供）

▲看到多出來的一顆頭了嗎？（圖／網友Judy Chan Moon授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

外出旅遊拍照真的要多加注意週遭環境。住在新北林口的網友Judy Chan Moon這天和友人到韓國釜山西面旅遊，當天她們來到住宿的附近拍照留念，沒想到拍攝完的當下，卻發現照片怪怪的，仔細查看之後，發現畫面裡竟「多了1顆頭」，但她們下秒卻是選擇多拍2張，而非立即逃離現場。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

將照片的每個角落放大仔細檢查後，發現原來多出來的1顆頭，是位於2樓窗邊偷看著人來人往街景的小橘貓啦！自從Judy Chan Moon與友人出現後，喵喵就一直躲在樓上偷偷注視著，沒想到她們就不小心捕捉到這樣的畫面，查看照片發現小貓後，她們也趁機多拍了2張貓咪獨照，面無表情盯著窗外的模樣，真的讓人忍不住多看兩眼呢！

請繼續往下閱讀...

▲韓國旅遊照多一顆頭。（圖／網友Judy Chan Moon授權提供）

▲直到她們離開，小橘還是一直待在原地看著。

這張照片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友表示真的「有點毛毛的」，紛紛在留言回道，「我很認真看後面的玻璃門欸！結果居然不是那裡XD」、「我以為是腳下那個很像黑白照片的臉...」、「看了2次才看到」、「天啊好毛XD」、「好可愛的亮點」、「上面那個偷看的小朋友...XD」、「喵：妳擋到我看街景啦」、「牠應該在提醒妳，凡拍照必留罐」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 喵喵橘貓照片韓國釜山旅遊

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