2汪爽坐乾媽車不走　親媽「車外大吼」無用：明天去辦過戶！

▲大寫的不願意XD。（圖／有點毛毛的／網友陳佩珊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

沒想到親媽與乾媽之間的對決會是如此下場！網友陳佩珊家中有2隻標準貴賓分別名為「陳碰疼」與「陳米跌」，這天2汪坐上了乾媽的高級車，沒想到當牠們到家準備下車時，2汪卻意猶未盡地待在車裡，不管車外的親媽怎麼勸說，牠們就是任性地在原地裝傻不肯走，讓媽媽氣得直呼，「明天去挖晶片辦過戶！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，2隻體型龐大的標準貴賓幾乎把後座都占滿，但是當親媽打開車門要牠們立馬下車時，2汪卻不斷露出委屈臉裝傻，米跌甚至還默默躲到碰疼後面找掩護，臉上寫著「我不走」三個字，讓親媽心灰意冷，懷疑自己平常到底對毛孩有多壞，明明自己才是親媽，卻輸給一個沒有每天相處的乾媽。

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飼主將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」並表示，「你們兩個很好....就都不要給我下來，我明天就去挖晶片辦過戶！」網友看了全都不禁嘴角失守笑說，「他們兩個要棄養媽媽」、「麻麻兇兇～～XD」、「他們2個要放生阿母去投靠乾媽了...」、「麻麻口氣太兇啦」，超爆笑的情節也讓人一看再看！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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