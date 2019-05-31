不給就掐下去！狐狸犬討吃...手手放他「重要部位」威脅

▲欸......小姐你的手。（圖／臉書粉專「幸福的三寶」授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「你的下半輩子在我手上，要不要交換隨便你。」台中市的3隻狐狸犬這天看見哥哥坐在沙發上，津津有味地吃著陣陣飄香的麵包，於是立馬一窩蜂地衝上前討食，沒想到其中的汪媽媽「肥肥」為了吃上一口，竟直接趴上哥哥的兩腳中間，手手甚至搭在對方的「重要部位」上，配上一臉奸詐的表情彷彿在威脅他一樣！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這天哥哥運動完肚子餓，便買了一塊麵包回家享用，沒想到3寶一聞到麵包香後，馬上趴到哥哥的腳上討吃，不過，因為哥哥對毛孩們很嚴謹，堅持絕不給牠們吃人類的食物，因此拒絕了，怎料肥肥竟直接將小手搭在他的重要部位上，雙方對峙著像是要「交換條件」。

請繼續往下閱讀...

▲肥肥是另外2隻毛孩的媽媽。

阿嬤李品瑩笑說，其實是因為肥肥身材比較矮小，趴在哥哥身上時，才會剛好落在那個位置，促成了這樣有趣的畫面。平常3毛孩感情非常好也超級貪吃，一旦手上有了食物就會和其他2隻一起共享，而姐姐「紅豆」更是偷零食慣犯，經常被抓包爬到桌上把食物偷走，有次甚至還把一整顆木瓜嗑光，為了怕家人發現，就把吐掉的籽藏在棉被裡面，讓阿嬤超傻眼！

▲紅豆已經是個偷零食老手。

這張照片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑翻表示，「這壓力好大XD」、「好漂亮哦」、「中間那隻狗狗的手......這是亮點嗎？」、「手手放哪邊」、「中間那隻狗狗，你的手好像放錯位置了餒」、「好可愛喔」、「好可哦，但是中間那隻哈哈，太好笑了」、「好有威脅感哦....」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲3寶感情非常好，有食物也會互相分享。

▼更多精采影音