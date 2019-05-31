ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

不給就掐下去！狐狸犬討吃...手手放他「重要部位」威脅

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲狐狸犬討吃，手首位置成亮點。（圖／臉書粉專「幸福的三寶」授權提供）

▲欸......小姐你的手。（圖／臉書粉專「幸福的三寶」授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「你的下半輩子在我手上，要不要交換隨便你。」台中市的3隻狐狸犬這天看見哥哥坐在沙發上，津津有味地吃著陣陣飄香的麵包，於是立馬一窩蜂地衝上前討食，沒想到其中的汪媽媽「肥肥」為了吃上一口，竟直接趴上哥哥的兩腳中間，手手甚至搭在對方的「重要部位」上，配上一臉奸詐的表情彷彿在威脅他一樣！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

這天哥哥運動完肚子餓，便買了一塊麵包回家享用，沒想到3寶一聞到麵包香後，馬上趴到哥哥的腳上討吃，不過，因為哥哥對毛孩們很嚴謹，堅持絕不給牠們吃人類的食物，因此拒絕了，怎料肥肥竟直接將小手搭在他的重要部位上，雙方對峙著像是要「交換條件」。

請繼續往下閱讀...

▲狐狸犬討吃，手首位置成亮點。（圖／臉書粉專「幸福的三寶」授權提供）

▲肥肥是另外2隻毛孩的媽媽。

阿嬤李品瑩笑說，其實是因為肥肥身材比較矮小，趴在哥哥身上時，才會剛好落在那個位置，促成了這樣有趣的畫面。平常3毛孩感情非常好也超級貪吃，一旦手上有了食物就會和其他2隻一起共享，而姐姐「紅豆」更是偷零食慣犯，經常被抓包爬到桌上把食物偷走，有次甚至還把一整顆木瓜嗑光，為了怕家人發現，就把吐掉的籽藏在棉被裡面，讓阿嬤超傻眼！

▲狐狸犬討吃，手首位置成亮點。（圖／臉書粉專「幸福的三寶」授權提供）

▲紅豆已經是個偷零食老手。

這張照片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑翻表示，「這壓力好大XD」、「好漂亮哦」、「中間那隻狗狗的手......這是亮點嗎？」、「手手放哪邊」、「中間那隻狗狗，你的手好像放錯位置了餒」、「好可愛喔」、「好可哦，但是中間那隻哈哈，太好笑了」、「好有威脅感哦....」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲狐狸犬討吃，手首位置成亮點。（圖／臉書粉專「幸福的三寶」授權提供）

▲3寶感情非常好，有食物也會互相分享。

▼更多精采影音

關鍵字： 汪汪狐狸犬麵包重要部位

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

4迷你法鬥睡翻粉紅小推車　1汪1種睡姿超崩壞.....

幼柴死守電視「緊盯林正英」　唯愛殭屍片媽笑：像爸爸

花蓮夜市驚見「活體動物套圈圈」　兔子、刺蝟關籠內無..

IG眨眼遊戲才到第2關　美短「大臉亂入鏡頭」.....

偷錄女鵝打呼大聲放！　淑女狗聽到秒醒「滿臉問號」：..

影／致命雷聲！4歲黑柴被嚇到「7樓墜地身亡」　金曲..

曾嫌狗臭反對養！　阿嬤如今「睡狗床、搶餵狗」神打臉

10點還不起床？　奴才被黑道喵「暴打討早餐」：我到..

海豹橘貓「搔到癢點」　爽到變唐老鴨狂碎嘴...家人..

影／媽靠牆90度抬腿　轉頭一看...喵皇「四腳朝天..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

母女開心玩球...後方爸自彈自唱　對下體彈吉他....

橘貓聽「拍床暗號」秒現身討摸 塞乃模樣網嫉妒：別..

汪睡覺忘記收舌頭...媽調皮偷捏 下秒「皺眉+大..

貓咪送去寄宿「泛淚饋頭」 天天等門讓媽心碎：好想衝..

冏臉小眼貓嚇一跳「眼睛會變大」　馬麻實測結果.....

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

傻橘貓舔毛舔到隔壁兄弟！ 口感怪怪的嚇呆：好像舔..

趕不走！自來貓賴定金紙店　每天「和菩薩對望」乖睡神..

小黑被撞癱放任「家門前哀號」…還遭痛毆刺傷　前飼主..

不給就掐下去！狐狸犬討吃...手手放他「重要部位」..

房內有動靜…媽驚見小偷汪叼「私密物」　她笑：差點報..

出遊遇猴子把ＯＯ伸入窗　爸壞心偷彈下秒「黃尿掃射」

1個月前大力反對養貓！爸現在「攬牢牢還比YA」　亮..

北非髯羊摔跤遭排擠！入住「母羊宿舍」爽翻...生出..

阿金仙氣潛入湖「飄逸髮絲閃出粉紅光」　水中低頭冥思..

玩具車衝過來！美洲獅一秒嚇飛　「逃生路線」超華麗

一早轉身「老公換人當」　牠調包本尊躺隔壁...還自..

「這句話竟來自民選議員」蔡英文開嗆：不認同誰給錢誰..

壽險圈邀范瑋琪當愛心大使推公益　總經理穿輕衫節能省..

全國首推！台北節能季　現在買家電享優惠省荷包

搭手扶梯左側！魔人神掌一推：妳擋到路快下去　正妹跩..

歐盟的失敗 讓民粹右翼抬頭

脖子腫大不痛不癢...竟是鼻咽癌轉移？這3大症狀是..

法律白話文運動《召喚法力》，解讀議題現身說「法」

服務生「飲料換清潔劑」請他暢飲　歌劇老師一喝吐血職..

郭書瑤化身「金色美人魚」近距離畫面美翻！藍正龍首當..

直擊遛狗男肉身擋公車！　司機殺紅眼「瘋狂加速」當場..

寵物動物熱門新聞

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

萌汪坐腳踏墊等主人「職業饋桃」

散步遇美容師　汪驚恐瞪大眼爆笑

16歲橘貓擊退郊狼　女主人目睹..

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

10點還在睡？奴才被喵暴打討早..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

汪合力改造鐵門自由進出　還燦笑..

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

狂男衝餐廳鬧事　警「放狗咬人」

讀者迴響

熱門新聞

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

萌汪坐腳踏墊等主人「職業饋桃」

散步遇美容師　汪驚恐瞪大眼爆笑

16歲橘貓擊退郊狼　女主人目睹..

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

10點還在睡？奴才被喵暴打討早..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

汪合力改造鐵門自由進出　還燦笑..

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

狂男衝餐廳鬧事　警「放狗咬人」

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

母女開心玩球...後方爸自彈自唱　對下體彈吉他...網笑歪：老司機！

橘貓聽「拍床暗號」秒現身討摸 塞乃模樣網嫉妒：別人家的貓！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面