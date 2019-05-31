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「1顆狗頭」掉在椅子上！　牠下秒動了...網友全發毛

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▲1顆狗頭掉椅子上。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供）

▲網友家裡有1顆狗頭掉椅子上。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

晚上看到這一幕真的會嚇尿！臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」的主人這天早上正準備幫家裡的米克斯妹妹「歐妹」拍幾張生活照留念，沒想到原本趴在沙發上的牠，突然原地把頭放在椅子上，怎料從媽媽的角度看過去，牠整個身體都被大頭擋住，像是只剩一顆頭留在沙發上一樣，網友看了全都毛毛的！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲1顆狗頭掉椅子上。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供）

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▲其實歐妹原本是這個姿勢，沒想到卻突然趴下。

古靈精怪的歐妹經常做出一些讓大人不解的行為，馬麻手機裡也充滿著牠的「怪照」，沒想到這次竟更上一層樓，拍出如此詭異驚悚的毛毛照！馬麻無奈笑說，歐妹大約8公斤，也不算苗條，尤其是肚子肥滋滋的，真的是角度的問題，「原本只是拍拍生活照而已，結果變恐怖照，瞬間變大衛魔術了。」

▲1顆狗頭掉椅子上。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供）

▲歐妹看到自己的狗頭照都傻眼了XD

▲1顆狗頭掉椅子上。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供）

▲毛孩經常被媽媽拍到一系列崩壞照。

這張照片一PO到臉書社團「米克斯傳奇」，網友看了全被嚇壞表示，「這是怎麼回事......」、「覺得有點可怕」、「怎麼剩一個頭，是包包？？」、「還以為羊毛氈做的歐妹啊！這角度真的會讓人嚇到唷！」、「滑下來心跳瞬間漏了好幾拍」、「太驚悚的角度了」、「乍看之下，以為是標本」、「瘦子才做得到啊」、「沙發是不是有挖洞XD」、「馬麻取鏡越來越強了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲1顆狗頭掉椅子上。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供）

▲歐妹又壞掉了......故障頻率有點高喔！

▲1顆狗頭掉椅子上。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供）

▲歐妹和哥哥嘎逼同時故障，連姿勢都一模一樣。

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關鍵字： 黑狗歐告狗頭椅子

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