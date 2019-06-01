高雄小黑綑綁案找到兇手！　飼主養12年...卻痛下毒手

▲高雄小黑綑綁案找到兇手了。（圖／翻攝自高雄市關懷流浪動物協會，下同）

寵物小組／綜合報導

高雄市三民區27日發生一起虐殺狗案，1隻黑狗遭封箱膠帶牢牢綑綁四肢，被丟棄在大順陸橋附近，甚至連頭部都被塑膠袋套起悶死，最後遺體還被直接丟進垃圾場，高雄市關懷流浪動物協會獲報後，立即為小黑處理後事，並表示對兇手絕不寬貸，如今順利尋得行為人，怎料竟是養了牠12年的60歲男飼主。

當天民眾向高雄市關懷流浪動物協會通報，在大順陸橋附近發現了1隻黑狗遭惡意綑綁，四肢被封箱膠帶緊緊纏繞，手無寸鐵的狗狗就這樣不幸離世，甚至直接被曝屍在路邊，而後也被環保局載送至垃圾堆丟棄，沒想到協會理事長王小華偕同志工一同到場查看後，才發現原來狗狗不僅四肢被纏住，就連頭部也被塑膠袋與膠帶牢牢捆著，就這樣活活悶死。

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▲黑狗遭綑綁致死後，被丟在大順陸橋周邊。

▲無辜小黑曝屍在路邊。

▲民眾卻通報清潔隊將狗狗當作垃圾處理。

王小華對此深感痛心，得知小黑遭人類虐殺枉死後，數度忍不住淚崩，決心要找出兇手，還給無辜失去生命的狗狗一個公道，協會甚至祭出懸賞金15萬元，要全民一同蒐集線索，同時也與黃紹庭議員及警方保持聯繫，不放過任何一個可以找到兇手的機會。

▲理事長在垃圾堆裡找到枉死小黑。

事隔5日後，今(1日)早協會接獲三民二分局覺民派出所消息，得知警方已經藉由週遭公家與私人監視器確認兇手身分，而對方正是小黑的飼主，這位60歲的男子養了牠12年之久，如今卻狠心地痛下毒手，不僅虐待狗狗甚至致牠於死地，讓人不勝唏噓。

▲飼主養了小黑12年，竟狠心下毒手。

覺民派出所所長楊增平向《ETtoday寵物雲》表示，嫌犯供稱殺狗動機是因為小黑長期以來吠叫聲太吵，加上經常咬傷外人而造成飼主困擾，一氣之下才會將狗狗綑綁致死，並將犬隻棄於公共場合。根據動保法違反第6條及第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，可處2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

▲事隔5天，終於還給小黑一個公道。

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