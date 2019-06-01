即時路況「貓困交流道」　他遇塞車往旁一看...立刻救援！

▲橘貓受困交流道，所幸店長正好在附近。（圖／東森寵物雲頭份店提供，下同）

寵物小組／採訪報導

一定是老天爺暗中幫忙！東森寵物雲商店頭份門市店長張中豪於31日開車北上時，正好聽見警察廣播電台報導即時路況，得知北上交流道內側28.1公里處，有隻流浪貓受困身處危險，沒想到正好遇到塞車的他們，就這樣不偏不倚地停在那隻貓咪的身邊，於是他當機立斷，馬上下車協助救援，才讓小貓脫離危險。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

當天早上約8點左右，張中豪在車上得知一隻受傷的小橘貓在交流道上亂竄，所幸這時正好塞車，他們恰巧地停在這隻貓咪旁邊，並立即下車準備將貓咪帶至醫院檢查，不過，可能是因為浪貓的防備心較重的關係，過程中店長不幸受了一些皮肉傷，但他仍堅持將受傷小貓擺在第一順位，費了一番功夫終於把小貓從大卡車底下救出，立刻送醫急救。

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▲小貓身體及四肢明顯外傷嚴重。

▲店長為了抓貓不惜負傷救援。

大約7至8個月大的小橘貓確認沒有晶片，經X光診斷後，發現牠不僅左後腳、右前腳明顯外傷、發炎腫大，甚至還伴有骨盆及左後腳粉碎性骨折、右後腳骨頭位移、體內腹腔內出血等症狀，疑似是因亂竄車陣中遭撞所致，貓咪病懨懨地躺在診療台上接受醫師處理傷口、治療，讓人看了格外心疼。

▲小橘貓目前屬危險觀察期，期許能夠趕快脫離危險！

對此，醫生表示，傷重的小貓目前還屬於危險觀察期，傍晚前已經幫牠做了皮下點滴注射，以及外傷上藥處理等，但因貓咪身上有粉碎性骨折跟內出血的狀況較危急，因此仍需再住院3天做進一步觀察，也希望牠能夠平安度過這個難關。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼傷重的貓咪病懨懨地躺在診療台上接受治療。

【東森寵物雲頭份店】

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