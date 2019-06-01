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公主病喵莫名爆氣　無奈爸「一手打字、一手逗貓」超忙！

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記者陳靜／採訪報導

誰叫你忽視本喵的存在！台南永康區的三花貓「小甜A」經常莫名其妙對奴才生氣，這天把拔獨自坐在電腦前忙著處理工作，一下拿資料、一下按滑鼠，沒想到小甜A卻突然爆氣，只要看到爸爸伸手，就氣噗噗地想把對方手打掉，一頭霧水的奴才為了繼續進行工作，只好左手打字、右手逗弄牠分散注意力，畫面超爆笑！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪阻止主人工作，爸一手打字一手逗貓。（圖／網友賴柚子授權提供）

▲貓咪阻止主人工作，爸一手打字一手逗貓。（圖／網友賴柚子授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

▲貓咪阻止主人工作，爸一手打字一手逗貓。（圖／網友賴柚子授權提供）

▲喵：誰准你為了工作忽視朕！

把拔賴柚子無奈表示，4歲的小甜A非常傲嬌有個性，喜歡撒嬌卻不喜歡被抱，生平最怕的就是剪指甲，只要家人一拿出指甲剪，就像要牠的命一樣；被爸爸笑稱有「公主病癌末」的牠，常常動不動就突然對家人生氣，爸媽總是滿頭問號，不知道自己到底哪裡冒犯了牠，就連認真工作也會被牠盯上。

▲貓咪阻止主人工作，爸一手打字一手逗貓。（圖／網友賴柚子授權提供）

▲小甜A很愛刷存在感。

這天爸爸正在安排工作路線，詳閱手上一份又一份的資料，忙得不可開交，但黏人的小甜A卻堅持要守在他身邊監督，沒想到看著看著，心中又莫名一把火上來，只要看到奴才手伸出來，就氣沖沖地拍掉。把拔猜測毛孩可能是因為被忽視了才生氣，平時不管主人走到哪裡，牠就會跟到哪裡，明明心裡很愛家人，卻又總是嘴硬。

▲貓咪阻止主人工作，爸一手打字一手逗貓。（圖／網友賴柚子授權提供）

▲「難道電視有比我們還好看？」

▲貓咪阻止主人工作，爸一手打字一手逗貓。（圖／網友賴柚子授權提供）

▲小甜A：不相信你看不到我在這。

影片上傳至臉書社團「愛貓聯盟」後，網友看了全笑壞表示，「喵喵永遠是對的！快開罐罐賠罪～～～」、「我看成『我家這隻公主，病癌末了』，原本有點難過，結果才發現是我解讀錯」、「看來你的右手得罪過公主」、「聲東擊西，這招厲害」、「還會硬嘴」、「好忙啊XD」、「哈哈～你寵的！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪阻止主人工作，爸一手打字一手逗貓。（圖／網友賴柚子授權提供）

▲小甜A心裡苦，但是小甜A不說，只動手。

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關鍵字： 喵喵公主病電腦工作生氣

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