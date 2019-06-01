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看到爸打包行李　喵「裝成娃娃」躺入...兩眼發直求帶走

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記者陳靜／採訪報導

人家也要一起出國旅遊啦！住在台北市北投區的摺耳貓「貝拉」是個超黏人的喵星人，這天牠看見把拔在家裡打包行李後，發現苗頭不對，直覺爸爸一定是又要丟下牠了，因此立馬衝進行李箱裡，還把自己假裝成一隻娃娃，四腳朝天地躺著兩眼發直，以為這樣就能跟著把拔一起出國，天真的模樣讓人笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪把自己假裝成娃娃，塞入行李箱求帶走。（圖／網友Atuo Chen授權提供）

▲「出國帶隻貓咪娃娃應該不為難吧。」（圖／網友Atuo Chen授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

只要把拔每次出國前打開行李箱，貝拉就會馬上察覺異狀，接著上前不斷擾亂他收拾行李，常常自己賴在行李箱裡不走，就算把牠抱開，下一秒牠也會再自己默默鑽進去，沒想到這次貝拉竟有了新招式，牠直接假扮成一隻貓咪娃娃，躺在裡面動也不動，甚至連眼神都沒有飄移，天真地以為這樣就能順利和老爸出國。

▲貓咪把自己假裝成娃娃，塞入行李箱求帶走。（圖／網友Atuo Chen授權提供）

▲貝拉只要看到把拔打包行李，就會自己先爬進去卡位。

爸爸Atuo Chen將影片PO至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」笑說，「呃......抱歉我沒有買你的機票，你裝娃娃也過不了海關的。」不僅如此，把拔還無奈表示，每次出國他都會將貝拉託付給友人照顧，但是只要去接回牠時，主子一定會鬧脾氣鬧個1、2天，一張臉奧嘟嘟地向他抗議，不管奴才說什麼都不肯理會。

▲貓咪把自己假裝成娃娃，塞入行李箱求帶走。（圖／網友Atuo Chen授權提供）

▲喵：臭奴才，這次可以帶朕去了沒？

影片上傳至臉書後，短短一天內就吸引了1.6萬人次觀看，網友也紛紛笑回，「哈哈怎麼那麼可愛啦～」、「過海關會被打開來吸一下」、「海關人員直接沒收」、「想買這隻娃娃」、「換做是我就把機票給退了XD」、「我看成他吐了嘔吐物在行李箱XD」、「別人家是裝娃娃，我們家是直接撇尿不讓你出門」、「我絕對不會說，我重複看了10幾遍，實在太可愛了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 喵喵行李箱出國娃娃

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