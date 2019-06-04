廟裡毛毛的！牠「爽躺石獅旁」開掌花　專屬小沙發超蘇西

▲廟裡怎麼毛毛的啦！（圖／網友張心皓授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

光天化日之下，經過廟宇突然覺得毛毛的？網友張心皓這天經過石門區崁子腳路上的媽祖廟時，發現門前的石獅像旁有隻超萌的虎斑貓躺在一旁，牠甚至還有自己專屬的小沙發，喵喵舒服地享受著日光浴，睡覺睡到一半開掌花還不小心被捕捉到，讓原PO狂按快門直呼，「心臟承受不住！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲幸福的虎斑貓還有專屬小沙發。

當天張心皓原本要到隔壁買肉粽，路過媽祖廟突然被這隻小虎斑吸引了目光，沒想到走近一看，喵喵竟然躺在主人特地為牠準備的小沙發上，這一幕讓平常是狗奴的張心皓心都融化了，在臉書社團「米克斯傳奇」PO出照片並寫下，「這個不行，完全不行，心臟承受不住。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喵：歡迎光臨，開個掌花給你拍拍～

網友們看見這張照片後紛紛留言笑說，「好可愛喔！還有小沙發可以睡」、「哇～有沙發耶」、「石獅的隨扈嗎」、「好舒適的感覺，咪咪很享受」、「爽爽躺唷」、「開花了」、「沙發看起來好舒服啊」、「原來媽祖廟也有虎爺！」、「請問這間廟在哪兒呢？想去看貓咪！」

▲原PO家裡有隻呆萌的米克斯犬「奶茶」。

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