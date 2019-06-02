睡覺狂被狗擠　奴才特製小床給牠...結局讓190萬網友笑歪

▲主人特製小床給狗狗，牠卻堅持黏著奴才。（圖／翻攝自抖音APP用戶「19760529」，下同）

寵物小組／綜合報導

奴才的地位就和床位呈正比。大陸網友在抖音APP用戶「19760529」上分享了一段影片，家裡的黃金獵犬「哈尼」長期下來都和主人共睡一床，但毛孩總是把爸爸擠到貼牆，於是飼主特地在床邊製作了一個小床給牠，沒想到哈尼仍堅持要和把拔黏踢踢，讓奴才無奈喊道，「老闆，小床還能退嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

一直以來，哈尼都習慣睡在把拔身邊，但總是睡著睡著，就不小心搶了奴才的床位，害得對方常常只能貼著牆壁入睡，因此主人便特製了哈尼專屬的小床給牠，怎料毛孩仍不把小床放在眼裡，堅持要緊貼著把拔才安心。奴才一氣之下，乾脆自己爬到狗床睡覺，殊不知哈尼再度跟過來，把頭饋在爸爸身上，讓他欲哭無淚。

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▲把拔索性到狗床睡覺，阿金卻跟著靠過來。

影片上傳至抖音APP後，一天內就狂吸了190萬人次觀看，網友紛紛在底下留言笑回，「狗真的是人類最最最忠實的朋友呀！」、「哈哈哈哈哈哈哈哈太可愛太溫馨啦」、「看得出來牠很愛你」、「分明是買給自己的床」、「人家就是想挨著你嘛」、「我想養條狗，不想找女朋友了」、「好幸福啊」、「牠就想靠著你睡啊」、「別退了，退了你沒地方睡」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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