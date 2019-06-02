迷你柴夢到「騎歐兜麥ㄆㄟ掐」　手手狂催油門當飆仔！

寵物小組／採訪報導

「作陣來軋車，作陣來軋車，不管伊警察底抓，不管伊父母底罵。」嘉義這隻未成年的小柴犬「MOMO」竟然在夢中偷偷學大人飆車！這天牠睡覺睡到一半，露在被子外的右手突然開始不斷轉動，做出像是人類騎機車催油門的動作，熟練的姿勢讓媽媽傻眼笑翻，懷疑牠是不是在夢中騎歐兜麥出去玩了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「小姐～油門催很快喔！」（圖／網友黃佳怡授權提供，下同）

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馬麻黃佳怡笑說，現在的MOMO已經約3個月大，而該影片是MOMO1個月大時拍攝的，只要牠當天玩得特別嗨，睡覺的時候就會像做夢一樣，做出奇怪的動作。這天MOMO默默地躺在媽媽腳邊睡著，沒想到過沒多久後，馬麻竟發現毛孩疑似偷偷在夢中騎車，手手不斷原地催油門轉動，逗趣模樣讓家人全笑壞！

▲MOMO曾吃飯吃到睡在碗裡，讓媽媽超傻眼。

▲MOMO：要跟我一起去ㄆㄟ掐嗎？

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「應該是騎野狼的哈哈哈」、「騎很快唷！一直催油門」、「嚴重懷疑他飆車」、「我猜牠一定在跑山」、「警察叔叔！這個無照駕駛飆車唷！」、「這手勢看起來是飆車仔」、「好想握著他的手喔」、「摸牌啦！要自摸了喲～～」、「感覺像在彈琴」、「手手好有戲」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲無厘頭的MOMO是家裡的開心果。

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