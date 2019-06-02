ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

狗雄救美！小小汪見媽卡廁所太久　秒「踹門救人」笑翻網

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳靜／採訪報導

「媽妳不要怕，本汪馬上就來救妳了！」台中米克斯Sember在家中擔任「里長伯」的角色，不管家人走到哪，牠都得跟到哪。這天Sember發現馬麻獨自在廁所裡待了好久，牠想從門的縫隙偷偷潛入卻失敗，沒想到最後牠竟直接把門踹開，不說還以為是電影裡的英雄救美情節，讓網友看了都忍不住笑翻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲小狗踹廁所門救媽媽。（圖／網友張小姐授權提供）

▲小狗踹廁所門讓媽媽傻眼。（圖／網友張小姐授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

超愛管事的Sember一直都堅持要當個盡責的隨扈，就連爸爸媽媽上廁所也得時時刻刻保護著，「牠花了一段時間才認知媽咪不會被馬桶吞進去，在門口守護即可。」影片當時的Sember僅2個月大，原本馬麻只是想拍牠抓門的樣子，卻不小心捕捉到毛孩打不開門，接著見笑轉生氣直接踹門的呆萌模樣，這一幕讓媽媽直呼，「流氓喔！！門居然給我用踹的，妳不是小淑女嗎！」

▲小狗踹廁所門救媽媽。（圖／網友張小姐授權提供）

▲Sember小時候還會裝淑女。

▲小狗踹廁所門救媽媽。（圖／網友張小姐授權提供）

▲長大後形象大崩壞XD

影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了紛紛笑噴表示，「牠怕你有危險哈哈哈」、「踹開了還自己嚇到XD」、「有查水表的氣勢！」、「麥當勞歡樂送」，有些網友目光甚至被Sember的超Q耳朵吸走，「耳朵好搶戲」、「那耳朵好特別喔真是可愛」、「好有戲的耳朵...我喜歡」，而飼主也笑說，其實當事狗的耳朵每天都長得不一樣呢！

▲小狗踹廁所門救媽媽。（圖／網友張小姐授權提供）

▲Sember連爸爸和朋友視訊也要湊熱鬧。

Sember目前5個月大，但體重卻已經來到24公斤，回想起剛收編時看診的情景，馬麻無奈笑說，當初收容所的醫生向他們表示，「牠不大啦！大概10公斤左右。」沒想到才過了幾個月，就已經超過兩倍重了，Sember從小就力大如牛，就連吃個飯，碗也會不小心被推走，睡覺的時候也常常把床墊睡歪。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小狗踹廁所門救媽媽。（圖／網友張小姐授權提供）

▲Sember的耳朵每天都長得不一樣。

▲小狗踹廁所門救媽媽。（圖／網友張小姐授權提供）

▲「你才詐騙集團，你全家都詐騙集團。」

▼更多精采影音

關鍵字： 汪汪米克斯廁所踹門

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／高雄小黑綑綁案找到兇手！　飼主養12年...卻..

看到爸打包行李　喵「裝成娃娃」躺入...兩眼發直求..

影／即時路況「貓困交流道」　他遇塞車往旁一看.....

3個月大汪被繫屋旁　下秒「出現在腳邊」...解套方..

影／公主病喵莫名爆氣　無奈爸「一手打字、一手逗貓」..

「1顆狗頭」掉在椅子上！　牠下秒動了...網友全發..

不給就掐下去！狐狸犬討吃...手手放他「重要部位」..

韓國旅遊照竟「多1顆頭」　網友放大愣3秒：天啊好毛..

一早轉身「老公換人當」　牠調包本尊躺隔壁...還自..

2汪爽坐乾媽車不走　親媽「車外大吼」無用：明天去辦..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

「公主病發作」莫名爆氣出拳　無奈爸一手打字、一手逗..

風水不好！柴柴來回跳求尿之舞　媽等半小時傻眼：到底..

即時路況「貓困交流道」　他遇塞車往旁一看...立刻..

小黑汪坐書桌前苦惱：看不懂R　「無辜臉回眸發求救信..

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看..

跟著主人衝浪！怕水阿金愛上游泳　潛入湖底...髮絲..

汪陶醉坐搖搖車…全場牠最High　一旁弟弟笑容逐漸..

住持吃早飯有護法「四面討食」　他邊吃邊餵愛貓閃瞎網

桌下探出一顆毛毛頭！　小虎斑睡前輕喵「搖尾討摸摸」

拿起「半截百元鈔」4柯基秒看不同方向　爸：兇手是誰..

消暑祕方？法鬥忘情閉眼「舌吻魚缸」　過路魚全傻眼了

狗雄救美！小小汪見媽卡廁所太久　秒「踹門救人」笑翻..

刺蝟界川普！柔順金髮有夠搭　一見鏡頭就燦笑超得人疼

噩夢場景！3.3米巨鱷撞破玻璃闖民宅　「發酒瘋」鬧..

法鬥越獄「撐體卡洞」挨罵瞬間臉窘　雙腿懸空慌張落地

3.3米巨鱷凌晨闖民宅！廚房甩尾毀牆打破紅酒　女躲..

新北市認養毛孩就送「寵物白金卡」　終身免費施打狂犬..

住持吃早飯有護法「四面討食」　他邊吃邊餵愛貓閃瞎網

那些年，我們錯過的雅哥　Honda Accord大..

郭台銘不靠造勢、端政見牛肉　組國政顧問團討論醫療、..

蔡英文兌現跟「館長」承諾　親赴彰化襪子工廠背後有洋..

妙齡港女觀光證件遺落計程車　 熱心警積極迅速找回好..

向救難人員敬禮！步行背運7小時　金礦山屋傷者終獲救

送禮誘騙14名女童！2年強姦26次...湖南「變態..

桌下探出一顆毛毛頭！　小虎斑睡前輕喵「搖尾討摸摸」

WINNER姜昇潤「頸椎突出」急送醫！　行程喊卡道..

粽子節來了香菇大漲　金門海巡查獲300公斤大陸香菇

寵物動物熱門新聞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

眼鏡蛇抬頭看路標　網笑：迷路了

影／超萌吉娃娃遭染成「惡魔犬」

小黑綑綁案兇手「養牠12年飼主..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

約好下班餵飯　浪貓守陽台外整晚

球蟒抬頭討摸「撸到一臉懵逼」

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

初次見面被巴頭　小老虎找媽痛哭

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

浪犬慘遭「膠帶綑綁」惡意丟車底

群居性的巨首雙齒獸　應跟現代狗..

讀者迴響

熱門新聞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

眼鏡蛇抬頭看路標　網笑：迷路了

影／超萌吉娃娃遭染成「惡魔犬」

小黑綑綁案兇手「養牠12年飼主..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

約好下班餵飯　浪貓守陽台外整晚

球蟒抬頭討摸「撸到一臉懵逼」

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

初次見面被巴頭　小老虎找媽痛哭

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

浪犬慘遭「膠帶綑綁」惡意丟車底

群居性的巨首雙齒獸　應跟現代狗..

16歲橘貓擊退郊狼　女主人目睹..

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

「公主病發作」莫名爆氣出拳　無奈爸一手打字、一手逗貓忙翻！

風水不好！柴柴來回跳求尿之舞　媽等半小時傻眼：到底要不要尿

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面