狗雄救美！小小汪見媽卡廁所太久　秒「踹門救人」笑翻網

記者陳靜／採訪報導

「媽妳不要怕，本汪馬上就來救妳了！」台中米克斯Sember在家中擔任「里長伯」的角色，不管家人走到哪，牠都得跟到哪。這天Sember發現馬麻獨自在廁所裡待了好久，牠想從門的縫隙偷偷潛入卻失敗，沒想到最後牠竟直接把門踹開，不說還以為是電影裡的英雄救美情節，讓網友看了都忍不住笑翻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲小狗踹廁所門讓媽媽傻眼。（圖／網友張小姐授權提供，下同）

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超愛管事的Sember一直都堅持要當個盡責的隨扈，就連爸爸媽媽上廁所也得時時刻刻保護著，「牠花了一段時間才認知媽咪不會被馬桶吞進去，在門口守護即可。」影片當時的Sember僅2個月大，原本馬麻只是想拍牠抓門的樣子，卻不小心捕捉到毛孩打不開門，接著見笑轉生氣直接踹門的呆萌模樣，這一幕讓媽媽直呼，「流氓喔！！門居然給我用踹的，妳不是小淑女嗎！」

▲Sember小時候還會裝淑女。

▲長大後形象大崩壞XD

影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了紛紛笑噴表示，「牠怕你有危險哈哈哈」、「踹開了還自己嚇到XD」、「有查水表的氣勢！」、「麥當勞歡樂送」，有些網友目光甚至被Sember的超Q耳朵吸走，「耳朵好搶戲」、「那耳朵好特別喔真是可愛」、「好有戲的耳朵...我喜歡」，而飼主也笑說，其實當事狗的耳朵每天都長得不一樣呢！

▲Sember連爸爸和朋友視訊也要湊熱鬧。

Sember目前5個月大，但體重卻已經來到24公斤，回想起剛收編時看診的情景，馬麻無奈笑說，當初收容所的醫生向他們表示，「牠不大啦！大概10公斤左右。」沒想到才過了幾個月，就已經超過兩倍重了，Sember從小就力大如牛，就連吃個飯，碗也會不小心被推走，睡覺的時候也常常把床墊睡歪。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Sember的耳朵每天都長得不一樣。

▲「你才詐騙集團，你全家都詐騙集團。」

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