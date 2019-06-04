馬麻說不能坐葛格頭！　屁孩汪「用踩的」狂挑釁...媽傻眼

記者陳靜／採訪報導

沒有最屁的毛孩，只有更屁的歐妹！住在新北市的米克斯「歐妹」每天都喜歡找哥哥「嘎逼」麻煩，一直以來，牠都以「坐哥哥頭」為樂，但幾次下來，馬麻嚴格禁止牠不准再欺負葛格，沒想到這天牠卻「改用踩的」，直接把腳高抬饋在嘎逼頭上，讓媽媽看了超無言，白眼差點翻到後腦勺了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲歐妹：不能坐頭，那這樣可以吧。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

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馬麻無奈笑說，歐妹每天有事沒事就會去盧葛格，其實目的就是想引起嘎逼注意而已，身為「哥控」的牠，一秒都不能離開哥哥，只要看到對方落單，歐妹就會默默的靠過去，接著做出一連串屁孩挑釁行為，之前因為坐頭被媽媽罵了，沒想到這次卻投機取巧，以為換了一個方式就可以繼續。

▲屁孩歐妹常常故意坐在哥哥身上甚至頭上。

▲「借饋咖一下喔～」

幼稚的歐妹明知道會被罵，卻還是總愛挑戰大人極限，想方設法就是要搗蛋，A計畫不行就換B計畫，影片中可以看到，嘎逼原本悠哉地趴在客廳休息，但歐妹卻偏偏要上前刷存在感，做出像是抬腿尿尿的姿勢，把左腿饋在哥哥頭上放著，不時還會回頭查看對方的反應，讓家人好氣又好笑，所幸歐妹的哥哥是狗界大仁哥，才沒和牠一般見識。

▲嘎逼：屁孩你又想幹嘛，別過來喔！

影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了紛紛笑翻表示，「她到底在幹麻啦XD」、「這個女人真的故意的」、「ㄎㄨㄟˋ ㄎㄚ 嗎」、「超白目XD」、「很故意出頭很多欸」、「歐妹真是無法無天，葛格脾氣真好」、「可憐的葛格，每天都被屁孩鬧XD」、「歐妹真的皮到無極限勒，快被她笑死了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲歐妹總是會想盡辦法占哥哥便宜。

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