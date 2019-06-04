10歲狗肚突「像氣球鼓起」狂乾嘔　送醫發現「胃扭轉」險送命

▲米克斯犬10歲時發生胃扭轉，差點因延誤送醫而送命。（圖／網友Claudia Wang授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

狗狗不像人類會表達身體上的不適，因此一定要小心牠們的任何異狀。網友Claudia Wang家中有隻22公斤的米克斯「黑妞」，在牠10歲的某天，散步回家後突然開始流口水、乾嘔，肚子迅速像吹氣球一樣鼓起，坐立難安地在家裡走來走去，爸媽原以為毛孩只是消化不良，沒想到竟是可能致命的「胃扭轉(GDV)」所致。

黑妞回家後開始表現出一連串極度不安的行為，先是不停有乾嘔流口水的現象，但吐不出任何東西，接著還會拱背、不斷走動，痛苦地哼哼叫，肚子甚至直接像氣球一樣脹起，沒遇過毛孩這個樣子的爸媽一度以為牠是消化不良，但因為狗狗連坐下都不肯，於是飼主立即打電話給身為獸醫師的表弟求救。

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▲狗狗當時腹腔急遽膨脹，且不斷乾嘔流口水。

「他叫我拿一塊很香的肉給牠吃，看牠吃不吃，我回答，狗狗不吃，他馬上說，送醫院。」飼主一聽到這句話，還半信半疑地想著，「真的有那麼嚴重嗎？」且當時正逢星期天晚上，許多醫院都沒有營業，所幸在表弟的協助下，才找到了一間獸醫院緊急送醫。

從發病到送醫大約經過了3小時，獸醫師幫牠照了X光後，馬上確診為胃扭轉，因此立即進行手術治療，才成功救回黑妞一命。獸醫師表示，幸好當時有及時將狗狗送醫處理，否則要是等到第二天，狗狗很可能已經不在了，因為這個急症，不馬上開刀幾乎是必死無疑，就算手術成功，術後死亡率仍高達50%。

▲所幸在表弟的專業知識下，搶救了黑妞一命。

其實胃扭轉的手術對老犬來說非常傷，開刀面積幾乎超過20公分以上，黑妞因為對嗎啡過敏，不能使用過量止痛，牠常常因為疼痛而獨自哀號慘叫，但仍堅強地撐下來了，從那之後，家人也非常注意狗狗的飲食，每天少量多餐，仔細地控制毛孩的食物量。原以為這樣的驚魂記已經好不容易圓滿落幕，沒想到在黑妞15歲那年，竟發生了第2次的胃扭轉。

▲15歲的黑妞二度發生胃扭轉。

黑妞再次出現肚子鼓脹得像氣球一樣的症狀，因為有了第一次的經驗，這次飼主在第一時間便將狗狗送醫急救，又經歷了一次生死關頭，做了胃固定手術後，才終於讓毛孩的身體狀況穩定下來。事後主人回想，先前為了給黑妞補充營養，給牠吃了豆類與地瓜等，原以為這些東西有益毛孩健康，沒想到卻都是容易產氣的食物，不小心導致牠再度消化不良。

▲胃扭轉手術對老狗來講，負擔非常大。

▲對嗎啡過敏的黑妞經常痛得哀號，讓主人非常心疼。

醫生交代像這些深胸型的狗，應該少量多餐，最好一天4至6餐，一次不能吃太多，吃飽後不要讓狗狗過度走動，至少鍊著牠在固定的地方一個小時，讓牠趴下休息，而飯後也不要給予太多水分，進食碗更不要架高，容易吃進空氣，造成胃擴張後扭轉。

▲一生之內遇上兩次胃扭轉，連醫生都說，幾乎沒碰過這樣的情形。

醫院對此說明表示，犬胃擴張扭轉(GDV)好發於大型、深胸的狗身上，如大丹、德國狼犬、拉布拉多、雪達犬、黃金獵犬、聖伯納犬等。主要情形是進食後，激烈運動導致胃部大量空氣液體堆積，急性擴張扭轉，患犬會有流涎、乾嘔、極度不安、呼吸困難等臨床症狀，如果不立即就醫會導致死亡。寵物當家的明星旅犬「大介」也是死於急性胃扭轉，手術成功後又突然惡化。

正因為胃擴張扭轉是極端緊急的病例，即使手術後也有一定的死亡率，因此家中如果有飼養大型深胸犬，且您家狗狗又是屬於容易情緒激動或是暴飲暴食，建議可以做預防性的胃固定手術，以避免發生此悲劇，通常可以利用結紮手術時合併進行。腹腔鏡微創手術做胃固定術，手術傷口小(僅5公分)相較傳統開腹胃固定術約15-20公分，動物負擔小，復原快。

▲胃扭轉好發於大型深胸犬，醫師建議可在年少時先做預防性的胃固定手術。

▲在飼主細心照顧與毛孩的堅強下，現在的黑妞又恢復成一隻活潑貪吃的萌孩了！