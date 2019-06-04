傷重浪犬闖入家　暖心柴「把狗窩讓給牠」站門外守護

▲柴柴把狗屋讓給傷重浪犬。（圖／網友黃毓婷授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

懂得與人分享是種美德！桃園某護理之家有隻名為「小小」的4歲柴犬，大約2個月前，廚師黃毓婷餵狗時發現園內多了一隻陌生的流浪犬，仔細一看才發現牠左後肢疑似被捕獸夾夾傷，害怕地躲在狗窩裡，而狗屋的主人小小不僅把家讓給牠休息，甚至把飯也讓給對方吃，自己則是默默地在門外守護著。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲「助汪為快樂之本～」

護理之家一共養了7隻柴犬，4月16日那天，小小的狗屋裡突然出現一隻陌生的米克斯犬，黃毓婷發現狗狗左後腿負傷嚴重後，立刻協助牠送醫急救，原本獸醫師建議小狗須截肢處理，沒想到在護理師們每天細心地照顧下，汪汪乖乖地配合換藥、吃藥，腿上的傷口從一開始潰爛長蛆，到現在已幾乎癒合，免除了截肢的痛苦，而後小狗也就此定居下來，並取名為「強強」。

▲左後腿傷重的強強在護理師們細心照顧下慢慢痊癒。

「我想牠會收留強強，可能也跟小時候的遭遇有關，有一種同病相憐的感覺吧！」黃毓婷透露，在小小剛出生的時候，是兄弟裡最嬌小的一隻，因此喝奶的時候總是被哥哥們擠到一旁，導致自己常常餓肚子，也越來越瘦小；有天狗媽媽在屋子後面挖了一個洞，飼主一度以為媽媽要把小小丟掉，沒想到是為了在深夜偷偷單獨餵奶給牠才這麼做。

▲小小是個樂觀開朗的柴寶。

▲小小（左）從小就愛耍寶，把水盆當泡澡桶。

不過，黃毓婷也笑說，其實長大後的小小也不愛吃飯，曾經有段時間甚至幾乎不吃，飼主雖然覺得奇怪但又見怪不怪，因此她觀察了一段時間，想不到有一天卻讓她親眼撞見了背後的原因，原來是附近的小朋友放學時，都會偷偷從鐵門縫隙塞零食給牠吃，而親人的小小人人好，也和孩子們打成一片。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲小小不僅常常偷開門，還會跳到狗屋上耍寶。

▲善良體貼又愛笑的小小人見人愛。

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