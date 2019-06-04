喝水變洗頭！　口渴喵一低頭「水消失」媽傻眼：養了傻子

▲喵：咦？說好的水呢？（圖／翻攝自抖音APP「little_milktea」，下同）

寵物小組／綜合報導

飲用水一秒變成洗頭水！大陸網友在抖音APP「little_milktea」中分享了一段影片，飼主家中有隻叫Milktea（奶茶）的小貓，這天馬麻在流理台上用桶子裝水，而奶茶緩緩地走過來，發現自己好像有點口渴，於是把頭湊近水龍頭想要喝水，怎料從天而降的水淋得牠滿頭濕，但牠自己卻還霧煞煞，搞不清楚發生了什麼事。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，天真的奶茶為了喝水默默把頭靠近水龍頭，但此時水柱卻被牠弄得突然「必ㄘㄟ」，傻勁十足的奶茶整顆頭都被水淋濕，但牠自己卻還不知道發生什麼事，決定再次挑戰喝水，殊不知當牠頭一靠近，水柱就會被他沖歪，但牠仍一臉懵地看著水龍頭，彷彿說著，「明明有水啊，怎麼喝不到？」

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飼主將影片上傳至抖音APP並無奈寫下，「我可能養了個傻子。」而這則影片不到一天就吸引了29萬人次觀看，網友紛紛在底下留言笑回，「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈可愛到爆」、「貓：這水龍頭肯定有點毛病」、「頭頂怎麼涼涼的」、「牠就是想給你喝洗頭水」、「所以你這桶水事喝還是不喝」、「怎麼還有比哈士奇還純的物種呢」、「蠢到深處自然萌」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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