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飢餓柴等到口水狂滴　聽到「好」猶豫了：只有1顆內...

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寵物小組／採訪報導

「馬麻可以多給我一顆讓我留著下次吃嗎？」住在基隆這隻貪吃的柴犬「皮皮」是個非常聽話的汪星人，只要主人沒有允許牠開動，絕對不會隨意動口，這天馬麻獻上一顆小饅頭要牠等等，牠直盯著等到口水狂滴，當媽媽說了「好」之後，沒想到牠卻突然猶豫了，在吃與不吃間掙扎，深怕這僅有的小饅頭吃完就沒了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲阿柴等到流口水卻捨不得吃。（圖／網友Helen Chang授權提供）

▲「要吃還是不吃...可是只有一顆...。」（圖／網友Helen Chang授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

雞蛋糕與小饅頭是皮皮此生的最愛，每當得來不易的點心到手後，牠不是緊緊死守著，不然就是捨不得吃掉猶豫半天，媽媽明明說了「好」表示可以開動，但皮皮依然選擇障礙，停了好久仍決擇不出到底要不要吃，想保存下來的同時又禁不起誘惑，導致嘴邊的口水直流，讓馬麻忍不住笑翻！

▲阿柴等到流口水卻捨不得吃。（圖／網友Helen Chang授權提供）

▲只要眼前有食物，皮皮就會笑得合不攏嘴。

▲阿柴等到流口水卻捨不得吃。（圖／網友Helen Chang授權提供）

▲柴：今天是雞蛋糕還是小饅頭？

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了全嘴角失守笑說，「口水怪獸」、「這水龍頭忘了關」、「吃完就沒有了，特別珍惜」、「只有一顆而已，捨不得吃掉啦XD」、「牠等呆了...」、「你說吃就吃喔！本柴喜歡看東西流口水啦！」、「等到懷疑狗生」、「別人家的柴有小饅頭就很珍惜！」、「怎麼那麼可愛啦～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲阿柴等到流口水卻捨不得吃。（圖／網友Helen Chang授權提供）

▲先森...你的脖子呢XD

▲阿柴等到流口水卻捨不得吃。（圖／網友Helen Chang授權提供）

▲皮皮總是很珍惜牠的每一塊零食。

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關鍵字： 柴犬飢餓口水小饅頭

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