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太久沒上繳罐罐！　喵半路衝出「讓她犁田」...欠扁臉看戲

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▲太久沒給罐罐，浪貓衝馬路害她摔車。（圖／網友廖文慈授權提供）

▲喵：我已經原諒你很多次了喔。（圖／網友廖文慈授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「小姐，是不是又忘記繳過路費了？」網友廖文慈這天騎車經過家裡的後巷時，巧遇了附近幾隻常見的浪貓，沒想到正當她以時速5公里路過牠們身邊時，其中一隻虎斑貓突然往機車車輪暴衝，害得她閃避不及急煞後犁田慘摔，這時車主睜開眼睛一看，那隻肇事喵竟擺出一臉欠扁樣看著，彷彿在說，「你是智障嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

「就在今天，有隻貓向我證實了『貓都很雞巴』這句話。」廖文慈無奈控訴，在這些貓咪還小的時候，她常常都會主動送上罐罐，每個月所花費的金錢甚至是她薪水的三分之一，不過近期因住家附近都有鄰居們固定餵養，因此她餵食的頻率就減少了，沒想到這天卻被這隻機車貓陷害，所幸她身上僅有微微擦傷，沒有大礙。

請繼續往下閱讀...

▲太久沒給罐罐，浪貓衝馬路害她摔車。（圖／網友廖文慈授權提供）

▲當地的浪貓們非常幸福，幾乎無時無刻都有人餵食。

隔天廖文慈再次到現場去看貓，深怕摔車的時候不小心傷及喵喵，沒想到不看還好，一看卻又被喵老大鄙視了，她無奈直呼，「最近沒有上繳罐罐就這樣...媽媽我想搬家了。」其實附近的鄰居對貓咪都非常友善，牠們主要由1位爺爺和修車廠老闆照顧，偶爾會有租屋的大學生送上罐罐，而這些街貓也都已一一實施TNR，餵養人也都把現場清理得相當乾淨，是個非常優質的浪貓友善社區。

這張照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「停車！你好久沒上繳過路費了？」、「對不起，妳受傷了我還不小心笑出乃」、「雖然貓貓很賤，可是還是很可愛啊」、「謝謝您捨身救貓（對不起！我笑了」、「蠢貓他說他只是過去關心妳的傷勢」、「主子總要過去看看奴才明天還能不能來繳罐罐啊（落實奴才管理）XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 流浪貓喵喵罐罐犁田摔車

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