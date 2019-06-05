寵物店兔子「陽光下曝曬」　網質疑不當飼養...動防所：環境合法

▲網友質疑寵物店不當飼養。（圖／網友陳先生提供）

寵物小組／採訪報導

彰化縣成功路1間寵物店日前遭質疑「不當飼養」，網友在臉書社團「彰化人大小事分社一動物專區」PO出數張店家照片，指出販售的寵物兔及鳥類不僅放置於室外，甚至遭陽光直射、飲食不足等狀況，彰化縣動物防疫所獲報後，立即到現場稽查，不過，根據店內的飼養環境以及動物的外觀來看，業者並無違反動保法之行為。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲網友指出店家小動物受陽光直射。（圖／網友陳先生提供）

陳姓網友在社團內指出，該寵物店將整排兔子放在室外受強光照射，且沒有草、踏墊，水盆很小、飼料也不多，深怕怕熱的兔子可能因此中暑，或是營養不良影響健康等，而一旁的幼兔籠甚至被透明布包住，導致兔子只能找縫隙呼吸，附近的居民也頻頻指出，該寵物店營業多年，飼養環境長期有疑慮，而陳姓網友也表示自己多次向動防所通報，卻遲遲得不到正面回覆。

▲去年就有網友反映過相同問題。（圖／網友陳先生提供）

▲寵物店將動物籠擺放室外遭質疑。（圖／網友陳先生提供）

動防所人員事後在該貼文下說明外，也向《ETtoday寵物雲》表示，該店家為合法之特定寵物業業者，並無非法販賣特定寵物之問題，所內人員於4月30日、5月27日皆有前往該寵物店實地稽查了解狀況，現場並無網友所說之不當飼養情形，確認有提供適當遮蔽物，籠內底盤間隙並不會造成兔子卡住腳的問題，且透明塑膠布是因嚴防下雨之情事，也有留下一面通風並無全部遮蔽，均有提供動物乾淨飲水及食物，並無違反動保法之情形。

▲▼動防所實地稽查，認為並無不當飼養環境。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

《ETtoday寵物雲》致電寵物店業者陳先生，他表示，網路上的言論不屬實，店內的兔籠皆有鋪蓋遮蔽物防止日曬，而飼料及飲水則是控制在一定的量，也會定時更換清洗，籠子也是特別訂製的不鏽鋼籠，以免鐵生鏽造成動物不適，而透明塑膠布是為了防止動物毛影響隔壁商家以及下雨才設置，每天店裡都會清洗2次，並不定時消毒，所販售的小動物皆合法，且健康狀況無虞，若專家有認為不當飼養之處，也願意虛心受教，並加以改善。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲▼動防所稽查指出，店家皆有設置乾淨飲食給小動物。（圖／彰化縣動物防疫所提供）