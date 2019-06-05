ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

寵物店兔子「陽光下曝曬」　網質疑不當飼養...動防所：環境合法

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼網友質疑寵物店不當飼養。（圖／網友陳先生提供）

▲網友質疑寵物店不當飼養。（圖／網友陳先生提供）

寵物小組／採訪報導

彰化縣成功路1間寵物店日前遭質疑「不當飼養」，網友在臉書社團「彰化人大小事分社一動物專區」PO出數張店家照片，指出販售的寵物兔及鳥類不僅放置於室外，甚至遭陽光直射、飲食不足等狀況，彰化縣動物防疫所獲報後，立即到現場稽查，不過，根據店內的飼養環境以及動物的外觀來看，業者並無違反動保法之行為。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼網友質疑寵物店不當飼養。（圖／網友陳先生提供）

請繼續往下閱讀...

▲網友指出店家小動物受陽光直射。（圖／網友陳先生提供）

陳姓網友在社團內指出，該寵物店將整排兔子放在室外受強光照射，且沒有草、踏墊，水盆很小、飼料也不多，深怕怕熱的兔子可能因此中暑，或是營養不良影響健康等，而一旁的幼兔籠甚至被透明布包住，導致兔子只能找縫隙呼吸，附近的居民也頻頻指出，該寵物店營業多年，飼養環境長期有疑慮，而陳姓網友也表示自己多次向動防所通報，卻遲遲得不到正面回覆。

▲▼網友質疑寵物店不當飼養。（圖／網友陳先生提供）

▲去年就有網友反映過相同問題。（圖／網友陳先生提供）

▲▼網友質疑寵物店不當飼養。（圖／網友陳先生提供）

▲寵物店將動物籠擺放室外遭質疑。（圖／網友陳先生提供）

動防所人員事後在該貼文下說明外，也向《ETtoday寵物雲》表示，該店家為合法之特定寵物業業者，並無非法販賣特定寵物之問題，所內人員於4月30日、5月27日皆有前往該寵物店實地稽查了解狀況，現場並無網友所說之不當飼養情形，確認有提供適當遮蔽物，籠內底盤間隙並不會造成兔子卡住腳的問題，且透明塑膠布是因嚴防下雨之情事，也有留下一面通風並無全部遮蔽，均有提供動物乾淨飲水及食物，並無違反動保法之情形。

▲▼寵物店被質疑不當飼養。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲▼動防所實地稽查，認為並無不當飼養環境。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲▼寵物店被質疑不當飼養。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

《ETtoday寵物雲》致電寵物店業者陳先生，他表示，網路上的言論不屬實，店內的兔籠皆有鋪蓋遮蔽物防止日曬，而飼料及飲水則是控制在一定的量，也會定時更換清洗，籠子也是特別訂製的不鏽鋼籠，以免鐵生鏽造成動物不適，而透明塑膠布是為了防止動物毛影響隔壁商家以及下雨才設置，每天店裡都會清洗2次，並不定時消毒，所販售的小動物皆合法，且健康狀況無虞，若專家有認為不當飼養之處，也願意虛心受教，並加以改善。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼寵物店被質疑不當飼養。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲▼動防所稽查指出，店家皆有設置乾淨飲食給小動物。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲▼寵物店被質疑不當飼養。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

關鍵字： 寵物店兔子天竺鼠陽光飼養彰化縣動物防疫所

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／傷重浪犬闖入家　暖心柴「把狗窩讓給牠」站門外守..

廟裡毛毛的！牠「爽躺石獅旁」開掌花　專屬小沙發超蘇..

喝水變洗頭！　口渴喵一低頭「水消失」媽傻眼：養了傻..

10歲狗肚突「像氣球鼓起」狂乾嘔　送醫發現「胃扭轉..

馬麻說不能坐葛格頭！　屁孩汪「用踩的」狂挑釁.....

影／睡覺狂被狗擠　奴才特製小床給牠...結局讓19..

影／柴犬失蹤還不到1天　找到「整坨皮毛、內臟」被丟..

浪犬慘遭「膠帶封口」惡意丟車底　四肢全被綁在一起

影／狗雄救美！小小汪見媽卡廁所太久　秒「踹門救人」..

迷你柴夢到「騎歐兜麥ㄆㄟ掐」　手手狂催油門當飆仔！

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

奴才「敲罐罐」暗示該吃飯　睡覺貓皇秒醒：有吃的我可..

吃飽秒衝廚房上演與餓的距離　喵昏倒地上瞇眼裝受虐：..

小胖貓天天來店裡大吃大喝！ 被唸還瞪人...沒吃飽..

「比壞人難抓」搞得滿頭大汗！　台南警充當牧羊人助羊..

偷吃魚遭逮！萌貓臭臉碎唸　下秒突伸手抓：吃一口就好

萌喵看到爸打包行李秒躺入　「裝娃娃」兩眼發直求帶走

【侑敏頻道】兔寶寶吃西瓜　搶食到臉都歪了直接崩壞！

特／凌晨4：44愛犬躲「地下室廁所」　她見這一幕狂..

幼貓受困11樓陽台　已4天無進食...害怕縮角落不..

8周大法鬥寶寶坐下、轉圈樣樣來　狗小志氣高網友融化

接班汪搗蛋奴才氣炸　藏超暖秘密：惹你生氣就不會哭了

寵物店兔子「陽光下曝曬」　網質疑不當飼養...動防..

整間雜貨店都是我的！三花貓躺架上「大腿擋走道」　餅..

萌豬仔嗑飯「美尻遭打5大板」　上千網笑翻：不要玩食..

每天等叔叔下班...貓兄妹超嗨站高腳椅　排隊求搥背..

9個月玳瑁小貓遭人殘忍性虐　火燒全身「傷口爬滿蛆蟲..

3公斤王錦蛇臟器外露「籠內哭泣」　獸醫師嘆：可以不..

印尼千人台南祈安祝福　南警關心相隨相護

男友暴斃摩鐵死因成謎　網紅IG湧現好友留言「拜託不..

中職／包林傑接索沙空缺　陳連宏：盡力投5局就好

慶祝警察節　安平警表揚績優警察人員

不斷更新／艾迪頓先發戰伍鐸　富邦兄弟先發打序出爐

台南郵局辦「端午傳郵愛」　關懷社區長者活動

顏寬恒服務處交付贖金？　海線角頭「藍波」擄人勒贖2..

特／凌晨4：44愛犬躲「地下室廁所」　她見這一幕狂..

產後瘦身把握「6個月黃金期」！醫教2招「免節食」消..

右腿遭咬住！31歲男不顧一切反擊　戳中「鱷魚眼睛」..

寵物動物熱門新聞

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

傷重浪犬闖家　暖心柴狗窩讓給牠

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

童星長歪？小灰貓長大崩壞眼神死

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

每次生氣都罵狗這句！把鄰居嚇壞

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

漂亮姐姐就搭訕！阿北來買就不理

導盲犬不小心尿尿　店家忙安慰

歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐

貓打刺蝟「碰刺」秒逃跑：痛QQ

讀者迴響

熱門新聞

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

傷重浪犬闖家　暖心柴狗窩讓給牠

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

童星長歪？小灰貓長大崩壞眼神死

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

每次生氣都罵狗這句！把鄰居嚇壞

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

漂亮姐姐就搭訕！阿北來買就不理

導盲犬不小心尿尿　店家忙安慰

歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐

貓打刺蝟「碰刺」秒逃跑：痛QQ

狗肚像氣球鼓起　送醫發現胃扭轉

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

奴才「敲罐罐」暗示該吃飯　睡覺貓皇秒醒：有吃的我可以

吃飽秒衝廚房上演與餓的距離　喵昏倒地上瞇眼裝受虐：好餓

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面