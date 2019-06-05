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幼貓受困11樓陽台　已4天無進食...害怕縮角落不敢動

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▲幼貓受困11樓陽台。（圖／網友黃小姐提供）

▲幼貓受困11樓陽台，目前已4天無進食。（圖／網友黃小姐提供，下同）

寵物小組／採訪報導

台南市安平區於2日上午，1隻住在12樓的幼貓突然從窗戶一躍而下，受困在11樓的窗外平台，根據11樓的住戶黃小姐表示，小貓至今已經4天沒有飲水進食，只是害怕地縮在角落一動也不動，飼主向流浪動物協會借來誘捕籠後，貓咪仍窩在原地望著，愛貓人士們不敢大意，深怕一不小心會嚇到小貓而發生意外。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

黃小姐表示，幼貓疑似是飼主帶回家準備實施TNR的浪貓，怎料這天牠突然往窗外跳，先是降落在11樓的遮雨棚上，接著跳到目前所在的平台，現場周邊已無其他空間讓牠移動，因此貓咪一直縮在同一個角落，而近日天氣不穩定，加上小貓已經4天沒有進食，導致牠氣色看起來稍微虛弱。

請繼續往下閱讀...

▲幼貓受困11樓陽台。（圖／網友黃小姐提供）

▲飼主已設置誘捕籠，等待貓咪主動進入。

事發當天，黃小姐協助通報了動保處以及消防隊，皆被告知無法救援，於是他們向流浪動物協會求助，2位協會內的大哥建議將罐頭放置於垂掛誘捕籠裡，等待小貓肚子餓時自行進入，因此飼主也借來相關器材，目前已將誘捕籠以紙箱、保鮮膜、垃圾袋、雨衣層層包裹，隱藏起誘捕籠的外觀，降低小貓的戒心。

不過，小貓目前仍不為所動，一行人逐漸減少查看貓咪的次數，以免讓牠過於緊張不自在，而飼主與黃小姐也仍積極尋找其他救援方式。《ETtoday寵物雲》再次致電台南市動保處救援專線後，對方表示將與當事人聯繫，並進一步了解詳細狀況，另尋有效方式解決問題。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 幼貓陽台受困誘捕籠台南市動保處

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