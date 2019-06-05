前主人染毒癮　瑪爾患腫瘤、失明...媽用愛讓牠變健康汪

▲葉子老師家裡養了4隻狗狗 。（圖／寵物生活達人葉子提供，下同）

寵物小組／採訪報導

只要有愛，所有不幸的事情都會雨過天晴！寵物生活達人葉子老師家中養了4隻狗狗，其中7歲多的瑪爾濟斯「K妹」其實過得非常辛苦，在牠來家裡前，一直跟著染了毒癮的前飼主生活，葉子好不容易讓牠回歸正常，沒想到牠卻患了淋巴腫瘤，甚至視網膜退化進而失明，但媽媽仍不放棄，用自己的雙手與愛讓牠變健康。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

葉子表示，5年前她接手了這隻名為「妮妮」的孩子，由於狗狗的前主人染毒，因此幫牠改名為「K妹」，當時的牠整天流眼淚、鼻水，身體狀況不是很好，所幸在現任飼主的照顧下，慢慢地改善牠的健康，沒想到就在K妹當了媽媽之後，卻罹患了淋巴腫瘤，甚至出現了遺傳性視網膜退化的症狀。

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▲K妹身體狀況一直都不太好，但飼主仍耐心照顧牠。

K妹剛來家裡時還不到3歲，沒想到有天卻突然發情，和家裡的另1隻瑪爾濟斯「弟弟」結為夫妻，生下了女兒「洋咩」，為了避免再有意外發生，葉子也在孩子產下6個月後，馬上帶4毛孩一起去結紮。而K妹是個非常稱職的母親，一手把洋咩帶大，總是自己呵護照料，即使自己身體越來越虛弱，但牠仍沒忘記教育孩子。

▲第2隻來到家裡的狗狗「弟弟」。

▲K妹與弟弟生下了女兒「洋咩」。

大約2年前，K妹罹患了淋巴腫瘤，必須服中藥調理，並用褐藻醣膠補給，每個月都要回診3至4次，且每次都要抽血，雖然目前狀況算是平和穩定，但偶爾還是會產生血斑；而去年甚至確診了遺傳性視網膜退化，短短2個月內，就從視力模糊惡化至全盲，葉子坦言，一開始確實無法接受，但是仍得打起精神面對現實，即使無法讓毛孩恢復健康，也要盡全力讓牠們過得舒適、幸福。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲葉子特地親手製作防撞圈讓K妹配戴。

▲家裡的狗床也是葉子親自縫製。

其實家中的狗狗不只K妹有疾病問題，最先來到家裡的吉娃娃「小乖」也患有先天性殘缺，導致四肢無力，必須乘坐輪椅行動，此外，也有1隻眼睛病變、另1隻受傷，導致僅剩的視力非常微弱。因此，葉子也特地為牠們量身訂做了盲犬防撞頭套以及支撐輪椅，用她的雙手讓毛孩們過得更自在。

▲就連小乖所乘坐的輪椅也是由葉子親手製作。

▲「漂亮嗎？馬麻幫我做的♥」

從10年前，葉子養了第1隻狗小乖開始，她便想著「我想為牠做點什麼」，於是開始學著用舊衣幫狗狗製作衣服；隔年，瑪爾濟斯弟弟來到家中後，她也為了幫牠整理毛髮，而學習了寵物美容課程，而後甚至到寵物店工作，進而修習了寵物營養師的課程，開始親自為毛孩們製作鮮食，替牠們的健康營養把關。

▲▼每逢佳節，葉子就會用健康食材讓毛孩也能應景吃好料。

每逢過年佳節，葉子都會用健康的食材為毛孩製作應景的餐點，不僅中秋節有寵物月餅、萬聖節有南瓜盅，就連端午節也有專屬寵物的粽子，因此6月6日星期四《ETtoday寵物雲》也將邀請葉子老師於東森寵物雲新莊店，教毛家長們如何製作健康的寵物粽，現場也會有消費滿額活動，預計製作20~30顆贈送給客人，屆時也將同步於寵物雲粉專線上直播，歡迎毛家長們一同共襄盛舉！

▲6/6(四)葉子老師將現場教學寵物綜製作。

《端午節寵物粽製作教學》



時間：6/6(四)15:00至17:00

地點：東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號，ikea對面）

嘉賓：寵物生活達人葉子老師

直播時間：15:30至16:00

直播平台：ETtoday寵物雲粉專、ETtoday東森寵物雲商店粉專