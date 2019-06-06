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飯碗被搶！小阿金「頭頂貓屁屁」阻止被無視：那是我的...

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寵物小組／採訪報導

「兄弟...那是我的飯...」住在台中南屯的網友家中養了11隻貓及1隻狗，2個多月大的阿金Bagle平時就常被貓咪們壓著打，這天牠吃飯吃到一半，沒想到英國短毛貓Berry卻半路殺出，直接擋在汪星人面前狂嗑飼料，Bagle一氣之下直接用頭把貓咪的屁屁頂開，殊不知喵皇根本懶得理牠，於是牠只能無奈地默默讓開。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲小阿金的飯碗被搶走。（圖／臉書粉專「我是貝果我超帥」授權提供）

▲「臭貓走開！那是我的飯！」（圖／臉書粉專「我是貝果我超帥」授權提供，下同）

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▲小阿金的飯碗被搶走。（圖／臉書粉專「我是貝果我超帥」授權提供）

▲Bagle：你吃我的飯，我就吃貓耳朵！

馬麻笑說，其實家裡的12個毛孩感情都非常好，只是偶爾過嗨的阿金會被喵喵們嫌棄，Bagle非常喜歡貓咪，總是主動興奮地去找牠們玩，但是傲嬌的主子們卻不是無時無刻都願意奉陪，有時候就會忍不住出手拍打Bagle，因此當牠飯飯被搶走時，也只能默默地離開，不敢隨便惹怒喵星人。

▲小阿金的飯碗被搶走。（圖／臉書粉專「我是貝果我超帥」授權提供）

▲熱情的Bagle常常因打擾到喵老大而被毆打。

▲小阿金的飯碗被搶走。（圖／臉書粉專「我是貝果我超帥」授權提供）

▲家裡非常熱鬧，毛孩們只要看到吃的就會馬上聚集。

影片上傳至臉書社團「黃金獵犬聯盟」後，網友看了紛紛笑翻表示，「還用頭頂貓屁屁也太可愛了吧」、「金剛槌我頂～咦 不理我」、「整個氣勢都輸貓了啊XD」、「貝果表示：等我長大了，你就GG了」、「黃金寶貝真的脾氣超好，快來找姨，姨給你肉肉伺候」、「趕不走，哈哈」、「超可愛的啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小阿金的飯碗被搶走。（圖／臉書粉專「我是貝果我超帥」授權提供）

▲萌萌的小阿金，長大後就可以對付囂張的主子了XD

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關鍵字： 黃金獵犬阿金英國短毛貓吃飯飼料

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