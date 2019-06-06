才剛吃完1大碗飯...黑嘴汪「廚房坐15分鐘」搖尾笑：我餓

寵物小組／綜合報導

不要假裝好像沒吃過飯一樣！高雄網友Jane Yang家中的老么「熊妹」是個超級貪吃的黑嘴汪，這天晚上毛孩們明明才剛吃飽飯，但熊妹卻突然默默地走進廚房坐著，不時地望著流理台上的食物，只要看到馬麻走進來，就會馬上投射充滿希望的目光，期待對方可以給牠吃上兩口，讓媽媽超無奈！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲黑嘴汪才剛吃飽，馬上坐廚房15分鐘討食。（圖／有點毛毛的／網友Jane Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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馬麻在臉書社團「有點毛毛的」PO出照片並無奈表示，「這隻黑嘴已經在廚房坐了快15分鐘......那個誰來幫我勸勸他！」看似餓了很久的熊妹，其實不久前才把一大碗飯吃光，沒想到當牠發現流理台上還有隔天的飯飯時，竟露出一臉飢餓的模樣，鍥而不捨地在廚房等待著，不知道的人可能會以為牠餓了一整天呢！

▲熊妹不久前才吃完一大碗飯。

▲汪：馬麻，再一口啦，一口就好！

這則貼文上傳至臉書後，網友看了全笑翻表示，「麻麻，宵夜啦！」、「人家沒吃飽啦」、「再一點點就好～拜託拉～」、「一口就好，一口」、「先預約明天的啦！明天預約後天的...」、「那麽萌就再給兩口過過癮麻」、「老人家說黑嘴貪吃果然是真的XD」、「可是他還有腰身啊」、「反正都要吃下肚，先吃晚吃都一樣XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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