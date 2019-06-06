ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

才剛吃完1大碗飯...黑嘴汪「廚房坐15分鐘」搖尾笑：我餓

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

不要假裝好像沒吃過飯一樣！高雄網友Jane Yang家中的老么「熊妹」是個超級貪吃的黑嘴汪，這天晚上毛孩們明明才剛吃飽飯，但熊妹卻突然默默地走進廚房坐著，不時地望著流理台上的食物，只要看到馬麻走進來，就會馬上投射充滿希望的目光，期待對方可以給牠吃上兩口，讓媽媽超無奈！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲黑嘴汪才剛吃飽，馬上坐廚房15分鐘等吃。（圖／有點毛毛的／網友Jane Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑嘴汪才剛吃飽，馬上坐廚房15分鐘討食。（圖／有點毛毛的／網友Jane Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

馬麻在臉書社團「有點毛毛的」PO出照片並無奈表示，「這隻黑嘴已經在廚房坐了快15分鐘......那個誰來幫我勸勸他！」看似餓了很久的熊妹，其實不久前才把一大碗飯吃光，沒想到當牠發現流理台上還有隔天的飯飯時，竟露出一臉飢餓的模樣，鍥而不捨地在廚房等待著，不知道的人可能會以為牠餓了一整天呢！

▲黑嘴汪才剛吃飽，馬上坐廚房15分鐘等吃。（圖／有點毛毛的／網友Jane Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲熊妹不久前才吃完一大碗飯。

▲黑嘴汪才剛吃飽，馬上坐廚房15分鐘等吃。（圖／有點毛毛的／網友Jane Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪：馬麻，再一口啦，一口就好！

這則貼文上傳至臉書後，網友看了全笑翻表示，「麻麻，宵夜啦！」、「人家沒吃飽啦」、「再一點點就好～拜託拉～」、「一口就好，一口」、「先預約明天的啦！明天預約後天的...」、「那麽萌就再給兩口過過癮麻」、「老人家說黑嘴貪吃果然是真的XD」、「可是他還有腰身啊」、「反正都要吃下肚，先吃晚吃都一樣XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼更多精采影音

關鍵字： 米克斯黑嘴吃飯廚房

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

路邊見貓屍？他停下想幫善後　下秒牠頭抬起怒瞪：過路費！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

幼貓受困11樓陽台　已4天無進食...害怕縮角落不..

特／凌晨4：44愛犬躲「地下室廁所」　她見這一幕狂..

飢餓柴等到口水狂滴　聽到「好」猶豫了：只有1顆內...

前主人染毒癮　瑪爾患腫瘤、失明...媽用愛讓牠變健..

寵物店兔子「陽光下曝曬」　網質疑不當飼養...動防..

影／傷重浪犬闖入家　暖心柴「把狗窩讓給牠」站門外守..

廟裡毛毛的！牠「爽躺石獅旁」開掌花　專屬小沙發超蘇..

喝水變洗頭！　口渴喵一低頭「水消失」媽傻眼：養了傻..

10歲狗肚突「像氣球鼓起」狂乾嘔　送醫發現「胃扭轉..

馬麻說不能坐葛格頭！　屁孩汪「用踩的」狂挑釁.....

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「..

三花貓「餅乾當枕頭」睡零食架上　躺著討摸：整間雜貨..

點心當前...飢餓柴等到口水狂滴 聽到開動卻猶豫..

美喵懷孕被棄養...愛媽好心收留　獲得驚喜回禮「超..

奴才「敲罐罐」暗示該吃飯　睡覺貓皇秒醒：有吃的我可..

吃飽秒衝廚房上演與餓的距離　喵昏倒地上瞇眼裝受虐：..

小胖貓天天來店裡大吃大喝！ 被唸還瞪人...沒吃飽..

「比壞人難抓」搞得滿頭大汗！　台南警充當牧羊人助羊..

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光　姐超心疼：身上大小傷..

6歲喵罹「鬆皮症」…全身皮膚連眼皮都鬆弛　卻奇蹟被..

睡覺被吵醒...奶喵扯開嗓狂叫抱怨　最後1秒突然斷..

粉絲傻瓜！　黑道柴聽到「要辦見面會」秒變溫柔答：好..

她吼一串「嗚哈嗆碰」神聲控巨毛蟲　網肚痛：妳聲音比..

才剛吃完1大碗飯...黑嘴汪「廚房坐15分鐘」搖尾..

曾把媽咬到縫10針！　猛獸汪眼神變了...燦笑撒嬌..

爸抱起小貓又親又吸！　罹患「貓毒末期」網笑：無藥可..

吃飯時間到！3汪逼視便當...她把自己變邊緣人享受..

只比巴掌大一點！石虎寶寶清晨遭路殺　「連屍體都拼湊..

兩光大廚救火變放火！「蓋毛巾+潑水」搶救油鍋下秒廚..

傳TOYOTA砸600億日圓收購「滴滴出行」！強化..

【奧斯塔羅】愛人與被愛，你的愛情角色是什麼？

調酒界奧斯卡！各路好手展酒藝　踏上World Cl..

逸祥脫口「封殺吳宗憲」首度同台　憲哥：享受最後一次..

「台版藍可兒」一查4年　正妹「酒後失足墜樓」結案

挺小英20次從未打過招呼　高大成批蔡：把人當空氣！

貨車輪胎突然飛出「高速往前狂奔」　他跳車用肉身攔截..

畫家「腸癌末期」決定安寧　醫暖心辦「最後一場畫展」..

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光　姐超心疼：身上大小傷..

寵物動物熱門新聞

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

3公斤王錦蛇重傷哭泣　獸醫師嘆

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

幼貓受困11樓陽台　已4天無進..

出門前下大雨！二哈等到氣炸發飆

傷重浪犬闖家　暖心柴狗窩讓給牠

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐

汪淚眼找爸哭訴　肇事柴淡定沒在..

石虎寶寶遭路殺　「屍體都拼湊不..

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

一張圖看出狗超偏心！見男友就笑

公園撞見烏鴉無聊一面　看起來超..

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

讀者迴響

熱門新聞

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

3公斤王錦蛇重傷哭泣　獸醫師嘆

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

幼貓受困11樓陽台　已4天無進..

出門前下大雨！二哈等到氣炸發飆

傷重浪犬闖家　暖心柴狗窩讓給牠

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐

汪淚眼找爸哭訴　肇事柴淡定沒在..

石虎寶寶遭路殺　「屍體都拼湊不..

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

一張圖看出狗超偏心！見男友就笑

公園撞見烏鴉無聊一面　看起來超..

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

漂亮姐姐就搭訕！阿北來買就不理

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「他」

三花貓「餅乾當枕頭」睡零食架上　躺著討摸：整間雜貨店都是我的

點心當前...飢餓柴等到口水狂滴 聽到開動卻猶豫：只有1顆內QQ

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面