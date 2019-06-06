曾把媽咬到縫10針！　猛獸汪眼神變了...燦笑撒嬌萌翻

▲才過了1年，牠的眼神已經完全不一樣了。（圖／臉書粉專「跩哥壯壯～生活日記」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

就算不打不罵，也可以讓1隻慣性咬人的火爆汪變得溫柔可愛！網友Shiu Jung Chien家中的米克斯「壯壯」傻笑的模樣深植人心，不過，其實在1年前，牠可是隻曾把媽媽咬到送醫縫10針的猛獸汪，當時連家人都不敢隨便觸碰牠，沒想到飼主花了1年的時間，就讓牠變成一隻人見人愛的小朋友！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

大約5年前，家裡原本的狗狗因大腸癌離世，當時電影《十二夜》討論度非常高，於是飼主決定到收容所給毛孩一個機會，當她走進狗園的那一刻，就和壯壯對上眼，發現牠的毛色與前一隻狗狗一模一樣，於是立馬決定要給牠一個家，開啟了嶄新的生活。

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▲以前的壯壯個性非常火爆，看人的眼神總是很兇狠。

當時的壯壯才3、4個月大，沒想到一帶回家後畫風大轉變，只要稍微不合牠意，壯壯就會激動得直接開咬，就連馬麻抱牠也不行，甚至還在6個月大到醫院打針時，直接往獸醫師身上狠咬，3年多來，家人們慢慢發現了牠的地雷，於是選擇盡量不去踩，半放任式的管教，沒想到在壯壯4歲那年，媽媽為了幫耳朵發炎的牠點耳藥時，牠卻氣得咬了對方的手指一大口，最後送醫縫了10針。

▲媽媽的手因為點耳藥而被咬一大口，縫了10針。

▲飼主被咬到受傷已經不是第一次。

飼主認為再這樣下去不是辦法，加上家裡還有小朋友，為了避免再有任何意外發生，她決定擬定一套狗狗教育方法，試圖改變壯壯一直以來慣性咬人的性格。首先馬麻帶著壯壯來到愛心服務犬訓練教室，讓牠接受專業的教育課程，學習社會化、如何與人相處，而回家後，家人也會加強練習，試著讓小朋友餵食，降低壯壯對人類的警戒與敏感。

▲壯壯只要被陌生人觸碰，或是心情不好，就會露齒甚至開咬。

Shiu Jung Chien提到幾個要點，當狗狗做錯事情時，絕對不能放任，必須以沉穩冷靜的態度再三糾正，讓牠知道這是不對的行為，嚴重時可以選擇「關籠」懲罰，讓牠學習獨處反省，也能藉機好好冷靜休息；另外，若毛孩不斷吠叫鬧脾氣，想要支配飼主時，一律採取「忽略」，而不是一味地滿足狗狗需求，只為了讓牠安靜。

除了這些以外，當然適當的獎勵也不能少，一旦狗狗做對事情，一定要給予口頭獎勵、撫摸，甚至是零食以示鼓勵；而寵物與主人間也必須制訂好彼此的界線與規矩，且一定要有原則，始終如一，才不會讓毛孩錯亂；不僅如此，適當的戶外活動、散步也可以穩定毛孩的心，這樣一來，牠們回家就會乖乖不作亂，飼主嘗試了各種方法整整一年後，終於改變了毛孩。

▲讓毛孩自由奔跑也有助於穩定牠的情緒。

▲一年下來的努力，讓壯壯原本銳利的眼神變得柔和許多。

現在的壯壯已經可以和小朋友們自在地玩在一起，不僅個性180度大轉變，就連看人的眼神也變得柔和許多，見到人總是笑瞇瞇地，很難想像以前的牠曾經是隻猛獸，「我花了一年的時間給予壯壯與我一個重生的機會，讓牠可以快樂地與家人相處，且在外也是隻有禮貌的狗狗，我一個50公斤的女子以我的恆心堅持，教育一隻27公斤大狗，我都可以了，大家一定也可以。」飼主也希望毛家長們不要放棄任何一個毛孩，只要有心，一定可以改變的！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲孩子們現在已經可以放心地和壯壯玩耍。





▲很難想像擁有如此燦爛笑容的牠，曾經有多麼兇猛。

▲「謝謝馬麻改變了我，我愛我的家人♥」

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