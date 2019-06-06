粉絲傻瓜！　黑道柴聽到「要辦見面會」秒變溫柔答：好嗚～

寵物小組／綜合報導

「我也想跟粉絲們面對面互動！」住在台中的白柴「歐巴」的霸氣臉龐與反差逗趣個性吸引了大批死忠粉絲關注，這天馬麻問了牠，「辦粉絲見面會好不好？」沒想到歐巴一聽到後，馬上收起大哥的兇狠神情，眼神一秒變溫柔，甚至含蓄地模仿人類說了一聲，「好嗚～」呆萌的模樣讓媽媽心都融化了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲歐巴：好！我要見粉絲！（圖／有點毛毛的／網友張瑞家提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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馬麻張瑞家在臉書社團「有點毛毛的」PO出這段影片笑說，「歐巴你怎麼越來越像人類，會和人對話也會眨眼撩妹，謝謝你來和我們當一家人。」平時總是一臉「黑道樣」的歐巴，沒想到一聽到「粉絲見面會」後，一秒變成粉絲傻瓜，馬上答應了媽媽提出的邀約，迫不及待見到喜歡牠的朋友們，甚至還送上歐巴牌wink。

▲歐巴的臭臉是牠的正字標記。

▲沒想到歐巴聽到粉絲後馬上變溫柔，還偷偷拋媚眼。

這則影片上傳至臉書後，網友紛紛被帥氣的歐巴撩到表示，「真的想見見歐巴～看迷倒眾人的傲嬌臉～」、「想摸牠的毛毛」、「害羞的回答XD」、「歐巴終於有其他表情了」、「歐巴不要對我眨眼我會上癮」、「好想親牠一下XD」、「來人啊～給我紙和筆，我要給歐巴簽名」、「今天好溫柔，因為麻麻說要當乖寶寶」、「歐巴只差不會說話」、「有點燒聲欸」、「辦粉絲見面會，好～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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