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寵物用人藥交由「藥師把關」？　獸醫師嘆：藥師恐成無照獸醫

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▲獸醫師幫毛小孩健檢。（示意圖／記者陳靜攝）

▲未來獸醫師可能無法直接開藥給毛小孩。（示意圖／記者陳靜攝）

寵物小組／綜合報導

農委會防檢局於107年4月預告了「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」草案，其中獸醫師可直接向藥商購買人藥之規定牴觸了《藥事法》，因此藥師公會全國聯合會要求撤除該辦法，且日後獸醫師開藥須經藥師把關，但哈囉彼得動物醫院陳重威院長則認為，如此一來，藥師可能成為無照獸醫。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

藥師公會先前曾表示，獸醫診療機構並不包含在藥商販售人用藥品的對象裡，因此牴觸了《藥事法》第50條，他們認為，寵物用藥礙於種類較少，確實可能需要以人用藥品來治療，但不能破壞現有的管理制度，因此若由獸醫師開立處方箋，再由藥師提供人藥，不僅是以合法管道取得，也能保障毛小孩的健康。

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▲獸醫師幫毛小孩健檢。（示意圖／記者陳靜攝）

▲寵物用藥議題最近爭議不斷。（示意圖／記者陳靜攝）

不過，陳重威則認為，綜觀世界各國作法，都是允准獸醫使用人藥，只是都要交由政府管範，但是沒有一個國家的獸醫處方籤必須要交給藥師的作法，這是相當危險的，不僅藥師業務量大增，必須學人生理機制、藥物動力學，還要學動物方面，而動物還有各種分門別類，很可能導致藥師專業度下降。

他還說，如此一來極可能會影響到人類的醫藥使用品質，才更是危害大家的作為，包括飼主、獸醫、人醫、藥師等，這不叫交由藥師把關，美其名是要把持藥師調劑權，真正的只是想多增加收入來源，況且，這樣會導致飼主不明就裡，往後都到藥局直接購買寵物用藥。

▲獸醫師。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲世界各國都是允准獸醫使用人藥。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

陳重威向《ETtoday寵物雲》指出，「人的許多藥物因為動物的代謝機制不同，常使人常見成藥使用在動物造成肝衰竭或中毒，藥師變無照獸醫，毛小孩卻無辜喪命，飼主求償無門，這樣才是真正使動物福利及動物保護開倒車，一個進步民主的國家怎可因爲國家法令的包袱使我們在意的動物陷之險路，臺灣既稱為進步的國家，實際情況卻比開發中國家還不如。」

1個多月前的真實案例，也讓陳重威體會到無藥可用的無奈，1隻高齡19歲的橘貓「咪咪」因下巴腫大導致無法進食，照了X光後發現其口腔腫塊竟是非常惡性、致死率極高的鱗狀上皮細胞癌，當天陳重威想要立即向藥商調化療藥物，幫貓咪爭取一點活下去的機會，沒想到藥商卻礙於藥師全聯會施壓，無法將化療藥物賣給他，而病重咪咪也因此不幸離世。

▲藥商不提供人用藥品，獸醫師眼睜睜看牠離世。（圖／陳重威醫師提供）

▲藥商不提供人用藥品，獸醫師眼睜睜看牠離世。（圖／陳重威醫師提供）

對此，藥師公會全聯會秘書長曾中龍表示，藥師公會一連串的作為並非為了爭奪調劑權，而是讓寵物能在安心合法的情況下服用藥物，會內許多同仁也都是毛小孩的家長，可以體會飼主的心情，不過，當他們帶寵物就醫時，卻往往只是被告知要如何服藥，而非詳細藥品知識、副作用等，若將來透過藥師的把關，或許可以減少毛小孩誤服藥物而發生意外的機率。

曾中龍也藉此澄清說明，5日會議當天，10中鐘全員離席也全因「被吃豆腐」，原本期許會議程序應是討論後得出結論，怎料當天一到場，卻馬上被告知「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」不撤除，於是藥師公會認為沒有再繼續討論下去的餘地，才會先行離席。

▲獸醫師幫毛小孩健檢。（示意圖／記者陳靜攝）

▲因《藥事法》規定，藥商不得直接供應人用藥品給獸醫院。（示意圖／記者陳靜攝）

此外，曾中龍也表示，現今藥商因《藥事法》規定的關係，不得直接供應人用藥品給獸醫院，不過，獸醫師可依法向藥局要求提供人藥，為避免急難時需要而無藥可用，也可以事先開立處方，向專業供應藥品的藥局申請備藥，以備不時之需；而民眾在沒有處方箋的情況下，是不得直接向藥局購買寵物用藥的。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 寵物用藥獸醫師藥師毛小孩藥事法

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