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又吃好料！借宿柴直盯...單手騰空「謎之召喚」超爆笑

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寵物小組／綜合報導

閉上眼默念三遍，下秒食物就變我的！新北三重的網友Wu Yi Ting這天家中迎來了小叔飼養的柴犬「Pocky」，貪吃的牠一看到小朋友在牠面前享用好料，便直盯著對方不肯放，為了吃上一口，Pocky甚至使出獨門巫術，單手默默地抬在半空中，眼神虔誠的模樣，仿佛在召喚著某種東西，超無厘頭的畫面讓飼主笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲阿柴使出召喚術求餅乾吃。（圖／有點毛毛的／網友Wu Yi Ting提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這到底是什麼樣的召喚術啦XD。（圖／有點毛毛的／網友Wu Yi Ting提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

其實Wu Yi Ting家裡有隻喜樂蒂牧羊犬「Neo」，每當小主人吃東西被牠發現時，毛孩就會默默地移動到小朋友眼前，並且目不轉睛地看著對方，直到自己也能吃上一口為止。沒想到來借宿的Pocky也和牠一模一樣，當牠看見小孩一口又一口吃著餅乾，便不禁被吸引住，直接坐在他前方動來動去狂刷存在感，只不過飼主沒想到，搞怪的Pocky竟然為了吃，連召喚術都搬出來了。

▲阿柴使出召喚術求餅乾吃。（圖／有點毛毛的／網友Wu Yi Ting提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿柴想討又不敢大方討的模樣笑翻眾人。

Wu Yi Ting將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後並笑說，「今天不是肥狗Neo，是尼媽小叔的柴柴Pocky，Pocky跟肥狗一樣都會盯著小主子吃東西，那隻右前腳騰空不知道在召喚什麼XD。」而網友看了全笑翻表示，「弟弟給我吃一點，你麻跟Neo不會知道的～」、「柴柴的腳很有戲」、「哈哈哈好有趣」、「乖孩子，我家都直接搶欸（不好好吃我就幫你吃的概念」、「隱隱約約看到Neo」、「肥狗的毛炸出來了XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 柴犬食物小主人單手召喚借宿

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